В США узнали, какие суммы прячут в офшорах российские богачи 11 23.08.2017, 11:55

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1% самых богатых владеет до 25% национального дохода.

Объем офшорного капитала россиян превышает примерно в три раза уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75% национального дохода, объем резервов страны составляет 25% от ВНД. Об этом говорится в докладе «От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905–2016», подготовленном Национальным бюро экономических исследований — частной некоммерческой исследовательской организацией США. Объем офшорных активов сопоставим по величине с совокупными активами внутри страны, отмечается в документе, пишет rbc.ru.

«То есть за рубежом — в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах — содержится столько же финансов богатых россиян, сколько все население России держит внутри своей страны», — подчеркивают авторы доклада, Филип Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Цукман с факультета экономики Университета Калифорнии.

По данным Росстата, ВНД России в 2016 году составил 83,7 трлн руб. Исходя из оценок авторами доклада объема офшорного капитала в 75% ВНД, получается, что в офшорах хранится около 62,7 трлн руб.

Россия стала страной, где проблема офшорного капитала и трансграничных активов стала наиболее значимой, считают авторы документа. Есть существенные расхождения в базовой экономической и финансовой статистике: в частности, большой разрыв между крайне высоким профицитом торговли в период с 1990 по 2015 годы и относительно ограниченным уровнем накопления иностранных активов. «Отток капитала и офшорный капитал — естественные кандидаты на объяснение этого парадокса», — отмечается в тексте.

С 1989 по 2016 годы объем национального дохода на одного взрослого россиянина вырос примерно на 40%, с чуть более €16 тыс. до около €24 тыс. (в евро 2016 года с учетом ППС). Разрыв по уровню национального дохода на взрослую душу населения между Россией и странами Западной Европы за этот период также изменился: в 1989–1990 годах уровень жизни в России составлял 60–65% от западноевропейского, к середине 2010-х годов он составил 70–75%.

Отмечают авторы и неравенство в доходах в России, оно росло с 1990 годов. Сейчас 1% самых богатых россиян владеют 20–25% национального дохода. «Мы также установили, что неравенство значительно больше выросло в России, чем в Китае или бывших коммунистических странах Восточной Европы, мы связываем это с той переходной стратегией, которой следовала Россия», — говорится в докладе.

«Вкратце, результаты нашего исследования указывают на экстремальный уровень неравенства в России и сохраняющуюся концентрацию ресурсов на основе ренты. Это вряд ли лучший рецепт для устойчивого развития и роста», — заключают авторы. Официальные данные о неравенстве «значительно недооценивают» концентрацию доходов в России, говорится в заключительной части доклада.

Анализу неравенства в России мешают отсутствие доступа к необходимым данным и финансовая непрозрачность, отмечают авторы. Доступные данные о налогах на доходы содержат в себе недостатки.

«Драматичный провал советского коммунизма и эгалитарной идеологии […], по-видимому, привел к высокому уровню толерантности к неравенству и к концентрации частной собственности, которая частично — результат разграбления национальных ресурсов страны и иностранных резервов», — полагают авторы доклада. Крайняя степень неравенства кажется в России допустимой, если миллиардеры и олигархи выказывают лояльность государству и понимаемым им национальным интересам, отмечают они. Сохранится ли это «хрупкое равновесие» в ближайшие годы и десятилетия, неизвестно.