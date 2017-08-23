Синоптики: Завтра будет до +21 градуса 23.08.2017, 13:30

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

На большей части Беларуси пройдут дожди.

24 августа погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять циклон, смещающийся с Брянской на Смоленскую область. Ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. В Минской, Могилевской, в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди, ночью местами по Витебской области – очень сильные дожди. Ветер западный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу +19..+21°С. Атмосферное давление в Минске ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти, сообщает pogoda.by.

25 августа ночью северо-восток страны останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на территорию России, днем с Балтийского моря на северо-западные и западные регионы страны начнет распространяться неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

26 августа Беларусь будет находиться на южной периферии циклона с центром над Кольским полуостровом. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.