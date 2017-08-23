Как выглядит Белый дом изнутри после ремонта 4 23.08.2017, 15:01

2,653

Пока Дональд Трамп проводил рабочий отпуск в Нью-Джерси, в опустевшем Белом доме кипела работа.

Пользуясь его отсутствием, в официальной резиденции американских президентов провели капитальный ремонт — впервые с 1940-х годов. Обновили и официальные интерьеры. Как они выглядят — в подборке Reuters.

Жилая часть интерьеров Белого дома корректируется под каждого новоизбранного президента. Но не «официальная».

Так выглядел «главный кабинет» при Обаме:

А так сейчас:

Добавились ламбрекены, изменились картины, появились статуэтки, но в целом кабинет не претерпел кардинальных изменений — остался тот же стол, положили почти такой же ковер.

Жилую часть обновленного Белого дома Трамп пока журналистам не показал. Обновлением ее занималась супруга, Мелания.