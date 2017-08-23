Фотофакт: «Успехи» белорусской промышленности за последние пять лет 8 23.08.2017, 15:11

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Фото: bymedia

Наибольшее падение зафиксировано в производстве комбайнов.

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал справочник «Промышленность Республики Беларусь. 2017», где приводятся данные производства отдельных видов машин и оборудования, начиная с 2011-го, передает «Радыё Свабода».

В большинстве случаев констатируется резкое снижение промышленного производства с 2011 по 2016 год:

Наибольшее падение зафиксировано в производстве комбайнов: C 2011 по 2016 год упало на 84,8%, c 2326 до 353 единиц.

Производство мотоциклов: C 2011 по 2016 год упало на 83,5%, с 4786 до 792 единиц.

Производство троллейбусов: C 2011 по 2016 год упало на 80,6%, с 206 до 40 единиц.

Производство грузовиков: C 2011 по 2016 год упало на 74,7%, с 15910 до 4031 единиц.

Производство бездорожников: C 2011 по 2016 год упало на 68,8%, с 5199 до 1620 единиц.

Производство карьерных самосвалов: C 2011 по 2016 год упало на 65,6%, с 1444 до 493 единиц.

Производство велосипедов: C 2011 по 2016 год упало на 63,7%, cо 176400 до 64100 единиц.

Производство двигателей: C 2011 по 2016 год упало на 57,6%, со 106 700 до 45 200 единиц.

Производство тракторов: C 2011 по 2016 год упало на 48,5%, с 66 803 до 34 405 единиц.

Производство автобусов: C 2011 по 2016 год упало на 39,1%, с 2162 до 1316 единиц.

Основной причиной сокращения производства эксперты считают резкое сворачивание российского рынка, который переживает кризис, и сокращение внутреннего белорусского спроса.