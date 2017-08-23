Фотофакт: «Успехи» белорусской промышленности за последние пять лет

Фотофакт: «Успехи» белорусской промышленности за последние пять лет8
- 23.08.2017, 15:11
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Наибольшее падение зафиксировано в производстве комбайнов.
Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал справочник «Промышленность Республики Беларусь. 2017», где приводятся данные производства отдельных видов машин и оборудования, начиная с 2011-го, передает «Радыё Свабода».
В большинстве случаев констатируется резкое снижение промышленного производства с 2011 по 2016 год:
Наибольшее падение зафиксировано в производстве комбайнов: C 2011 по 2016 год упало на 84,8%, c 2326 до 353 единиц.
Производство мотоциклов: C 2011 по 2016 год упало на 83,5%, с 4786 до 792 единиц.
Производство троллейбусов: C 2011 по 2016 год упало на 80,6%, с 206 до 40 единиц.
Производство грузовиков: C 2011 по 2016 год упало на 74,7%, с 15910 до 4031 единиц.
Производство бездорожников: C 2011 по 2016 год упало на 68,8%, с 5199 до 1620 единиц.
Производство карьерных самосвалов: C 2011 по 2016 год упало на 65,6%, с 1444 до 493 единиц.
Производство велосипедов: C 2011 по 2016 год упало на 63,7%, cо 176400 до 64100 единиц.
Производство двигателей: C 2011 по 2016 год упало на 57,6%, со 106 700 до 45 200 единиц.
Производство тракторов: C 2011 по 2016 год упало на 48,5%, с 66 803 до 34 405 единиц.
Производство автобусов: C 2011 по 2016 год упало на 39,1%, с 2162 до 1316 единиц.
Основной причиной сокращения производства эксперты считают резкое сворачивание российского рынка, который переживает кризис, и сокращение внутреннего белорусского спроса.