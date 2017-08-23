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Денис Шунто: «Крумкачы» хотят того, что остальные клубы имеют по умолчанию

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  • 23.08.2017, 15:37
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Денис Шунто
Фото: krumka.by

Футбольный клуб начал кампанию по сбору денег.

Команде необходимы почти 125 тысяч рублей на аренду стадиона, работу тренеров и футболистов, на детские команды, а также присутствие спасателей и «скорой» на матчах. Краудфандинговая кампания проходит на платформе «Талака».

Поэтому случаю руководитель клуба Денис Шунто провел в Минске пресс-конференцию, на которой рассказал о всех проблемах клуба, сообщает euroradio.fm.

О долге БАТЭ и суде с бывшим тренером Владимиром Пятенко

Мы выбились из графика и не можем его выполнять прямо сейчас. В июле и августе мы не смогли выплатить необходимую сумму БАТЭ. Борисовчане могут накладывать арест на имущество клуба. Но имущества как такового, которое может заинтересовать БАТЭ, нет. Большого смысла в этом я не вижу, во всяком случае. Я думаю, БАТЭ это прекрасно понимает. Им выгоднее, чтобы мы жили и существовали, потихоньку гасили долг.

Что касается Пятенко, то он подал в гражданский суд. В том числе и это проблема. На прошлой неделе было заседание. Наш директор болеет, мы не смогли присутствовать. Когда директор сможет быть готов, мы будем решать этот вопрос. Их ведь тоже в Минске нет. Диалога не получается. Точнее, он невозможен (физически).

О долгах футболистам, зарплатах в клубе и возвращении Иванова

У каждого футболиста есть свой срок задолженности. Пока это достаточно большие сроки. Футболисты шли нам навстречу, понимая ситуацию. Ситуация неприятная, но не критическая. Все парни знают, в какой ситуации клуб, знают, что будет в ближайшие 4 месяца, и готовы к этому. Я доволен тем, какой состав мы собрали за эти 2 месяца. Мы не брали людей с улицы, а брали футболистов, за которыми наблюдали и которые оказались свободны сейчас. Самая большая зарплата среди футболистов — 2000 рублей. Но я бы не хотел конкретно называть имена.

Фил Иванов вернулся без условий. Просто желание продолжать сотрудничество у Фила и клуба было настолько велико, что ничего не имело значения: ни прошлое, ни будущее. Фил прекрасно понимает, в какой ситуации клуб, поэтому я не боюсь демаршей от него.

Сотрудники клуба зарплату получают, но мало и редко. Такая ситуация.

Лично у меня доход есть. Но у меня есть и много должников моих. Мне должны больше, чем я, наверное. Деньги, когда были, раздавал налево и направо. Лично на себя в месяц трачу долларов 500.

О сборе денег для клуба и о том, что будет, если ничего не получится

125 тысяч рублей нужно собрать за 2 месяца. Сумма нужна к 1 ноября. Мы хотим, чтобы нам помогли закрыть текущие расходы, чтобы деньги, появляющиеся от партнеров и учредителей, помогли разобраться с долгами. Ситуация форс-мажорная. Случилась цепочка неудачных событий и решений. Если нам будет оказана эта помощь, мы наладим баланс, устаканим долги, приведем их в рабочий вид и спокойно закончим чемпионат. У меня ближе к концу года самого деньги будут, есть источник доходов. У других компаньонов возникли обстоятельства, они не могут помогать. Но к ноябрю будут другие возможности. А зимой сопоставим возможности. Если не будет возможностей, которые мы планировали предыдущей зимой, то будет состав слабее, будем играть молодыми футболистами. Но в чемпионате мы продолжим участие.

Если мы снимемся, то ни о какой высшей лиге не может быть и речи. В низших лигах... Тяжело сказать. Долги останутся, мы не сможем играть и во второй лиге, я подозреваю. Просто тогда ожидается банкротство с ликвидацией. Умирать очень не хочется. Поэтому я здесь. Есть силы и идеи, есть вера. Надеюсь, что это не конец, а начало новой эпохи.

О возможной продаже клуба

Предложений о покупке клуба не поступало. Было в плане приобретения доли, но это было до кризиса с уходом футболистов. Потом человек предложил поговорить позже, зимой. Но контрольный пакет никто купить не предлагал.

Тут очень много нюансов. Я не готов сейчас назвать сумму. Прежде всего, нужно покрыть наши долги, а дальше все зависит от условий, которые нам будут ставить. Потеря власти меня не очень волнует. Я бы хотел заниматься спортивной частью, это у меня получается. К сожалению, за три года не удалось нормально выстроить офис и коммерческую часть. Возможно, задача априори невозможная.

О своих ошибках

Не смог построить коммерческую часть и офис. Немного подзапустил футбольную команду. В отличие от прошлых сборов, я не был ни на одном из них и не прочувствовал ситуацию внутри коллектива по отношению к тренеру, их мотивацию. Это оказалось проблемой в начале сезона и вылилось в плохие результаты и конфликт. Больше думал о том, как привлечь деньги, а не строить команду.

Зимой были предложения в 10-25 тысяч долларов за футболистов. Но мы их не рассматривали, казалось, что это мало. Сейчас мы не смогли удержать игроков, жаль. Те же Шикавка и Талейко — мы их довели до высшей лиги. Продавать я их не собирался, мы их хотели развивать дальше. Но так сложилось, что у нас не оказалось футболистов, которых мы развивали, и компенсаций за них. Ошибки, прежде всего мои, наверное, привели к этому.

Про помощь со стороны государства

Я просил взять долю государству, чтобы мы были на равных условиях. Довольно нелогично, что один клуб платит налоги, а 15 остальных из этих налогов получает свой бюджет. Раз в стране такие правила, хотелось бы, чтобы для всех они были равны. Я ходил в НОК и исполкомы, но не удалось. Если бы такая помощь была, я бы ее взял. То, что я сейчас прошу, клубы имеют по умолчанию. Просто я прошу это не через налоги, которые платите все вы, а напрямую. Мы подчеркиваем, что мы частный клуб и у нас нет других источников финансирования. Да, это с одной стороны предмет гордости, но с другой стороны, мы хотим иметь хотя бы равные права. Если бы государство не помогало никому, мы бы и не просили. Я хотел, чтобы мы пользовались налогом на недвижимость, как наши конкуренты. Мы хотели, чтобы 25% взяло государство, и мы подпадали бы под этот закон. Об этом разговаривали, но людям это было неинтересно.

На самом деле, в прошлом году нам помог НОК. Когда мы создавали детскую школу, благодаря Максиму Рыженкову, НОК перечислил деньги для полей, и мы ими пользовались. Это существенная помощь, за что мы очень благодарны Рыженкову.


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