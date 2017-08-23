Названы пять способов «включить мозги»
- 23.08.2017, 16:10
Проверенные способы собраться и сосредоточиться на работе.
Выходных дней, отпуска, праздников всегда мало. И первый день на работе обычно дается нам непросто. Хочется поболтать с коллегами, попить чайку, а после обеда так вообще мечтаем поспать, пишет orthodox.od.ua.
Вот пять проверенных способов собраться и сосредоточиться на работе:
1. Помассировать «третий глаз»
Эта «волшебная» точка находится между бровями, там, где переносица встречается со лбом. Надавите на эту точку кончиком пальца и сделайте несколько глубоких вдохов. Повторите 3-4 раза. Сделайте так два или три раза за день.
«Третий глаз» связан с гипофизом и эндокринной системой. Давление на эту точку стимулирует память, снимает стресс и помогает сконцентрироваться.
2. Перекусите тыквенными семечками
Семена тыквы могут обеспечить суточную дозу цинка, необходимого человеку для улучшения памяти и мыслительного процесса. Тыквенные семечки также содержат омега-3 масла, которые прекрасно «подкармливают» мозг. Если не любите тыквенные семечки, перекусите любыми орехами, они тоже богаты омега-3 маслами.
3. Рыбный завтрак
Помните, бабушки в детстве кормили нас рыбой и приговаривали: ешь рыбку, будешь умным! Правы были бабушки. В рыбе — незаменимые жирные кислоты, омега-3 кислоты, фосфор. Бутерброд из цельнозернового хлеба с рыбкой обеспечит вас силой, энергией и мозг накормит полезными веществами.
Самые полезные для мозга — лосось, форель, скумбрия, сардины, килька.
4. Сделайте дыхательную гимнастику
Глубокое медленное дыхание поможет сосредоточиться, успокоиться. Особенно это необходимо, если у вас впереди совещание, презентация или деловая встреча. Глубокое дыхание помогает насытить мозг кислородом и активировать тета-волны, улучшающие память. Дышите животом и сосредоточьтесь на вдохе и выдохе.
Вдох — на шесть счетов.
Задержка дыхания на 2 счета.
Медленный выдох на 9 счетов.
И через несколько секунд вы почувствуете, как мозг просыпается, стресс уходит, а приходит спокойствие и уверенность.
5. Посмотрите на котиков
Японские ученые доказали, что просмотр фотографий милых животных (котят, щенков, ежиков и т.д.) помогает сосредоточиться и войти в рабочее состояние. Во время эксперимента студенты, которым предлагалось в течение некоторого времени просматривать фотографии зверюшек, вели себя в рабочем процессе более серьезно, осознанно и собранно. Так что фото котиков на рабочем столе — это не только мило, но и полезно для работы.