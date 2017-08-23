Названы пять способов «включить мозги» 23.08.2017, 16:10

Проверенные способы собраться и сосредоточиться на работе.

Выходных дней, отпуска, праздников всегда мало. И первый день на работе обычно дается нам непросто. Хочется поболтать с коллегами, попить чайку, а после обеда так вообще мечтаем поспать, пишет orthodox.od.ua.

Вот пять проверенных способов собраться и сосредоточиться на работе:

1. Помассировать «третий глаз»

Эта «волшебная» точка находится между бровями, там, где переносица встречается со лбом. Надавите на эту точку кончиком пальца и сделайте несколько глубоких вдохов. Повторите 3-4 раза. Сделайте так два или три раза за день.

«Третий глаз» связан с гипофизом и эндокринной системой. Давление на эту точку стимулирует память, снимает стресс и помогает сконцентрироваться.

2. Перекусите тыквенными семечками

Семена тыквы могут обеспечить суточную дозу цинка, необходимого человеку для улучшения памяти и мыслительного процесса. Тыквенные семечки также содержат омега-3 масла, которые прекрасно «подкармливают» мозг. Если не любите тыквенные семечки, перекусите любыми орехами, они тоже богаты омега-3 маслами.

3. Рыбный завтрак

Помните, бабушки в детстве кормили нас рыбой и приговаривали: ешь рыбку, будешь умным! Правы были бабушки. В рыбе — незаменимые жирные кислоты, омега-3 кислоты, фосфор. Бутерброд из цельнозернового хлеба с рыбкой обеспечит вас силой, энергией и мозг накормит полезными веществами.

Самые полезные для мозга — лосось, форель, скумбрия, сардины, килька.

4. Сделайте дыхательную гимнастику

Глубокое медленное дыхание поможет сосредоточиться, успокоиться. Особенно это необходимо, если у вас впереди совещание, презентация или деловая встреча. Глубокое дыхание помогает насытить мозг кислородом и активировать тета-волны, улучшающие память. Дышите животом и сосредоточьтесь на вдохе и выдохе.

Вдох — на шесть счетов.

Задержка дыхания на 2 счета.

Медленный выдох на 9 счетов.

И через несколько секунд вы почувствуете, как мозг просыпается, стресс уходит, а приходит спокойствие и уверенность.

5. Посмотрите на котиков

Японские ученые доказали, что просмотр фотографий милых животных (котят, щенков, ежиков и т.д.) помогает сосредоточиться и войти в рабочее состояние. Во время эксперимента студенты, которым предлагалось в течение некоторого времени просматривать фотографии зверюшек, вели себя в рабочем процессе более серьезно, осознанно и собранно. Так что фото котиков на рабочем столе — это не только мило, но и полезно для работы.