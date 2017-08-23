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Константин Жуковский выиграл суд

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  • 23.08.2017, 17:04
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Константин Жуковский
Фото: «Радыё Свабода»

Суд в Лоеве прекратил административное дело против независимого журналиста.

23 августа судья Лоевского районного суда Иван Целков прекратил административное дело в отношении гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского.

Об этом журналист рассказал belsat.eu. Сам он на суде не присутствовал.

Административное дело против Константина Жуковского возбудили за «за работу без аккредитации» (сюжет для «Белсата», вышедший в эфире нашего канала 14 июня).

В видеосюжете рассказывалось об Иване Хвоине из деревни Стародубка (Гомельская область). Власти забили его свиней, утверждая, что это делается из-за инфекции свиной чумы, не выплачивая при этом никакой компенсации.

За последние три года Константина Жуковского штрафовали за работу без аккредитации 17 раз, общая сумма штрафов превысила $ 6 тыс.


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