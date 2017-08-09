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Независимого журналиста оштрафовали прямо в больнице

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  • 9.08.2017, 14:19
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Константин Жуковский

Пока гомельчанин Константин Жуковский был в токсикологическом отделении, его осудили на $400.

Ночь после нападения неизвестного, который обрызгал журналиста химикатами, независимый журналист Константин Жуковский провел в токсикологическом отделении больницы скорой медицинской помощи. Сейчас он чувствует себя лучше.

«Пекло в глазах, в горле першило, но тяжелых повреждений нет. Сегодня отпускают домой. Участковый приехал ко мне в больницу, списал объяснения. Буду подавать в суд», – рассказывает «Белсату» Жуковский.

Также 9 августа на его адрес пришло письмо из суда. Жуковский думал, что это повестка, оказалось, против него заочно провели суд и оштрафовали на 35 базовых величин - 805 рублей ($400).

«Мне не сообщали о суде, я позвонил им, говорят, присылали смс. Никаких смс я не получал. Я получил протокол 3 августа, тогда мне сказали, что только направят его в суд. Было видно, что спешат, так как заканчивался срок ответственности по делу. Очевидно, что суд прошел в тот же день», – говорит журналист.

Напомним, вчера на Константина Жуковского напал работник свинокомплекса и обрызгал из распылителя неизвестным аэрозолем. Инцидент произошел, когда фрилансер поехал с оператором Андреем Толочиным в деревню Зеленые Луки на свиноферму «Добрая хрюшка», чтобы проверить информацию о падеже свиней.


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