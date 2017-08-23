В Катыни задерживали съемочную группу «Белсата» 1 23.08.2017, 18:28

2,269

Любовь Лунева

В мемориале «Катынь» под Смоленском российские полицейские и омоновцы задержали журналистов «Белсата» Любовь Луневу и Алеся Силича.

Журналистов освободили более чем через час без составления протоколов. У всех участников белорусского делегации, которая прибыла в мемориал, проверили паспорта.

Председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, который присутствовал в Катыни, рассказал Радыё Свабода:

«Было большое количество сотрудников полиции, автобусы с ОМОНом, также пикет КПРФ с портретами Сталина, около 30 человек. То есть очень серьезно восприняли местные власти и коммунисты наш визит. Полиция "присоединилась" к нам еще на первом пункте, в аэропорту "Смоленск", где мы посетили место, где в 2010 году разбился самолет с польской правительственной делегацией. После этого нас фактически сопровождали наряды полиции, также задержали сотрудников телеканала "Белсат" Любовь Луневу и оператора Алеся Силича. К ним подошли полицейские и сказали, что необходимо проверить документы и для дальнейшего разбирательства проехать в городское отделение полиции в Смоленск», - сказал Юрий Губаревич.

Белорусская делегация из 50 человек в День борьбы со сталинизмом и нацизмом, который отмечается в Европе, посещала мемориал «Катынь» под Смоленском. Поездку организовали движение «За свободу» и движение солидарности «Разам». В составе делегации также есть представители Партии БНФ и БХД.

«Очевидно, что перед нашим приездом шло нагнетание атмосферы, прежде всего российскими средствами массовой пропаганды. Также местные сайты писали, что группа националистов пытается попасть на Смоленск и совершить провокации. Это подогрело ситуацию и привлекла большое количество сотрудников полиции. Раньше во время подобных поездок такого ажиотажа не было. Россия видит вокруг одних только врагов», - сказал Юрий Губаревич.