Байден неожиданно согласился поучаствовать в дебатах с Трампом 27.04.2024, 8:24

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Глава Белого дома изменил свою позицию.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден согласился принять участие в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Глава Белого дома изменил свою позицию, ведь ведь несколько месяцев отказывался от дебатов.

Об этом сообщило издание Reuters. Американский лидер не назвал дату, когда это может произойти но подчеркнул, что «будет рад дебатировать».

«Где-то, не знаю когда, но я рад провести дебаты с ним (Трампом. – Ред.)», – сказал Байден.

Экс-президент США Трамп, который снова претендует на эту должность, в своей соцсети Truth Social ответил на заявление действующего главы Белого дома. Он сказал, что готов к ним «в любое время и любом месте».

Трамп призвал Байдена встретится для дебатов в зале суда, где рассматривается одно из многочисленных судебных дел против бывшего президента, которые он считает политическим преследованием.

«Давайте проведем дебаты в здании суда сегодня вечером – по национальному телевидению, я буду ждать!» – написал Трамп.

15 апреля ряд американских СМИ обратились в открытом письме к Байдену и Трампу с призывом провести дебаты.

«Общие предвыборные дебаты имеют богатую традицию в американской демократии, играя жизненно важную роль в каждых президентских выборах за последние 50 лет. На каждых из этих выборов десятки миллионов людей смотрели дебаты кандидатов в соревновании идей за голоса американских граждан», – говорится в письме

По мнению американских СМИ, дебаты кандидатов в президенты «ничем не заменить».