Раскрыты новые подробности об iPhone 8 23.08.2017, 19:03

iPhone 8 будет продаваться с 64/256/512 ГБ встроенной памяти.

Китайский сервисный центр GeekBar, который не раз делился достоверными утечками, сообщил, что Apple будет продавать iPhone 8 в трех модификациях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на portaltele.

Базовая модель iPhone 8 получит накопитель на 64 ГБ и заменит iPhone 7 на 32 ГБ. Модель с 256 ГБ встроенной памяти займет место iPhone 7 на 128 ГБ. Максимальный объем хранилища iPhone 8 будет ограничен 512 ГБ. Вероятно, iPhone 7s и 7s Plus получат такие же модификации. Летом компания обновила iPad Pro.

Младшая конфигурация планшета теперь оснащается 64 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 512 ГБ. Логично предположить, что в новых iPhone нас ожидают такие же варианты хранилища.

GeekBar также сообщил, что память для моделей с 64 ГБ и 256 ГБ будет изготовлена Toshiba и Sandisk, а память для модели на 512 ГБ будет производить Samsung и Hynix.