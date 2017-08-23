Почему в Польше можно открыть белорусскоязычную группу в саду, а в Беларуси нет? 23.08.2017, 19:16

В Варшаве с сентября начнут работать белорусские дошкольные и школьные группы.

Это стало возможным благодаря усилиям белорусов, которые постоянно проживают в польской столице.

"Хочу подчеркнуть, что это не белорусскоязычный класс, это называется межшкольная группа и междошкольная группа, ― объясняет Еврорадио переводчица и одна из родителей-инициаторов Мария Луцевич-Напалкова. ― То есть детки из разных садов и школ в Варшаве будут собираться раз в неделю в предназначенной школе и изучать белорусский язык. Польская система образования предусматривает такие занятия для национальных меньшинств. То есть это будет происходить в форме дополнительных занятий, но они окажутся в итоговом аттестате".

По словам Марии, на создание таких групп не нужно собирать ни пачки документов, ни долгих переговоров с чиновниками, ни объяснений причин для изучения белорусского языка. Достаточно желания и письменного уведомления директора школы или садика, где учится ребёнок. И уже директор передаёт информацию выше.

"То есть мы просто использовали те инструменты, которые существуют, ― продолжает Мария. ― Мы распространили эту информацию среди родителей-белорусов, от которых получили большую поддержку. Поддержали нас городские власти и Министерство образования Польши, которое нам объяснило, какая именно эта процедура, что нужно для этого сделать, какое уведомление и куда отнести, в министерстве нам помогли найти хорошую площадку недалеко от метро. Поэтому мы думаем, что это только начало, потому что инициатива только раскручивается и, думаю, желающих будет всё больше".

Сейчас директор варшавской школы №395 рассматривает представленные кандидатуры учителей. Но точно, преподавать детям будет носитель белорусского языка ― это одно из основных требований родителей.

Несколько недель назад сообщалось о родителях из Гомеля, которые пытались найти в своём городе белорусскоязычную группу в садике. На весь областной центр такая была только одна и только для старших детей. Новые группы открывать в Гомеле посчитали нецелесообразным, так как не нашли достаточного количества желающих.

По белорусским нормам, для создания младшей группы необходимо минимум 15 детей, для старшей ― 20. Если же большинство выбирает языком образования русский, то мнение желающих обучаться на белорусском просто не учитывается. Для сравнения, в Польше, чтобы создать группу с белорусским языком, достаточно троих учащихся ― в пять-шесть раз меньше, чем в Беларуси.

Гомельская история закончилась ничем, так как в садике провели анкетирование, по результату которого за белорусскоязычную группу проголосовали 4 человека, 10 не определились, а 17 предпочли русскоязычное образование. Любителям родного языка предложили искать возможности для индивидуального образования или принимать решение большинства. Остальные будут воспитываться только по-русски.

В Варшаве белорусскоязычные группы до сих пор формируются, и желающих становится всё больше. Если так пойдёт дальше, то инициаторы идеи подумывают и о вероятности создания настоящего белорусскоязычного класса, а с течением времени, может, и школы. Всех белорусов Варшавы, которые хотят, чтобы их дети знали родной язык, Мария Луцевич-Напалкова приглашает на встречу, которая состоится 11 сентября в 18:00 в варшавской начальной школе №395. Если есть какие-то вопросы по организации таких классов в других городах Польши, то Мария предлагает связываться с ней через e-mail [email protected], или напрямую в Facebook.

По официальным данным, сейчас в Беларуси на родном языке обучаются 9,7% детей. Для сравнения, в 2010 году белорусскоязычное образование было у 12,8% учащихся.