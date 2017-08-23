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10 уникальных детских снимков самых влиятельных политиков мира

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  • 23.08.2017, 21:25
  • 2,486
Барак Обама

Тогда они были еще очень далеки от государственных дел.

Глядя на милых ребятишек, изображенных на этих фото, трудно разглядеть в них известных нам влиятельных политиков, но это действительно они. Тогда они были еще очень далеки от государственных дел, однако со временем они овладели всеми премудростями, некоторые из них получили уважение и стали настоящими лидерами, пишет novosti-n.org.

1.

Королева Елизавета II

2.

Джон Кеннеди

3.

Ангела Меркель

4.

Дональд Трамп

5.

Владимир Путин

6.

Папа римский Франциск

7.

Хиллари Клинтон

8.

Джордж Буш младший

9.

Принц Чарльз

10.

Барак Обама


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