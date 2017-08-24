Польша усиливает оборону 2 24.08.2017, 12:33

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Фото: signumtemporis.pl

Правительство Польши начало масштабную модернизацию армии.

Польша увеличит военный бюджет и выделит на модернизацию армии в ближайшие 15 лет дополнительные 200 млрд злотых (55 млрд долларов) для «сдерживания растущей российской агрессии», сообщает Reuters (перевод – newsru.com) со ссылкой на заявление заместителя министра обороны страны Томаша Шатковского.

По его словам, правительство одобрило соответствующую поправку, которая позволит увеличить военные расходы на ближайшие 15 лет и приблизить их к 2,5% от ВВП. Это больше, чем обозначенные на саммите НАТО в Ньюпорте 2% ВВП. Это означает, поясняет Reuters, что к 2032 году ежегодные расходы почти удвоятся и составят около 80 млрд злотых.

Законодательное предложение министра национальной обороны Антония Мацеревича, которое было принято Советом министров, внесено в Сейм при общественной поддержке этой инициативы президента, — рассказал замминистра обороны изданию Rzeczpospolita.

По словам Шатковского, он предполагает увеличение расходов на 2,5 процента от ВВП в 2030 году. «Базового уровня — 2,1% от ВВП мы достигнем в 2020 году, расходы будут постепенно увеличиваться в течение ближайших нескольких лет», — сказал он.

В следующем году на вооруженные силы будет потрачено на два миллиарда злотых больше, чем планировалось. «В общей сложности это примерно на четыре миллиарда больше, чем в этом году», — отметил он.

«Мы оценили не только стоимость технического обновления, но и использование оборудования, обучение, запасы и расходы на персонал. Эти расходы не включают в себя расходы на военное образование, здравоохранение или инфраструктуру, которые включены в другую часть бюджетного прогноза», — уточнил замминистра.

Модернизация необходима, поскольку почти две трети вооружений датируется советской эпохой, когда страна находилась в Варшавском договоре. В планах увеличить личный состав сухопутных сил и закупить вооружения, соответствующие стандартам НАТО. В то же время финансирование флота сокращается, отложена закупка многофункциональных фрегатов для ВМС.

Члены НАТО в Европе на фоне растущих угроз, в числе которых российская агрессия и миграционный кризис, решили в 2016 году впервые почти за 10 лет значительно увеличить свои расходы на оборону.

В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении четырех батальонов НАТО в Балтии и Польше.