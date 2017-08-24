Стали известны пять уникальных возможностей iPhone 8 24.08.2017, 15:13

Кроме пяти уникальных возможностей, в смартфоне будут и «заимствованные» особенности.

Журналист издания Bloomberg собрал воедино всю доступную на сегодня информацию о флагмане Apple iPhone 8 и выделил 5 уникальных возможностей устройства, пишет gogetnews.info.

Итак, по данным, которые удалось собрать Марку Гурману, iPhone 8 будет иметь следующие пять эксклюзивных фишек:

- Виртуальную кнопку домашней страницы;

- Камеры, оснащенные нативной поддержкой технологии дополненной реальности;

- Приложение для камеры с автонастройками режимов;

- ИК-сенсор, способный распознавать лица в темноте;

- 3D-сенсор, предназначенный для распознавания лиц, авторизации платежей.

Безусловно, некоторые из перечисленных возможностей уже были как-то реализованы другими производителями смартфонов. Например, в Samsung Galaxy Note 7 и Lumia 950 есть функция распознавания лиц, а в Lenovo Phab 2 Pro — работа с дополненной реальностью. Но, как утверждают эксперты, в iPhone 8 эти фишки будут более продвинутыми.

Кроме пяти уникальных возможностей, по словам журналиста Bloomberg, в iPhone 8 будут и такие «заимствованные» особенности:

• безрамочный экран с матрицей AMOLED;

• стальная окантовка корпуса;

• пробуждение смартфона при нажатии на экран;

• технология беспроводной зарядки.

Кроме этих данных, есть еще утечки, сообщающие о расположении сканера отпечатка пальца в iPhone 8.