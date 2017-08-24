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Минчане застали чиновников врасплох

  • 24.08.2017, 22:48
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Жители Минска протестуют против уплотнения Ленинского района.

Более 50 жилых домов столичные чиновники планируют снести в районе станции метро «Пролетарская». Минчане собрались на презентации проекта «Минскграда», чтобы выразить недовольство, пишет «Белсат».

Проект детального планирования охватывает пределы Партизанского проспекта - железнодорожной линии направления Минск-Москва и Антоновского парка. Это территория общей площадью около ста гектаров. На встречу с представителями администрации Ленинского района собрался полный зал. Жители района пытались доказать, что этот проект развития разработан без учета их интересов.

К тому же, в предлагаемом плане застройки, жители района отметили опасные моменты. Главный - это подземная парковка буквально в нескольких метрах от школы. Также люди не понимают, почему дома, которые недавно ремонтировались, согласно проекту снова подпадают под реконструкцию.

При этом, есть ряд зданий, которые ни разу не видели капитального ремонта. Сейчас, по словам чиновников, их проще снести вследствие ветхости и непригодных условий.

Чтобы сделать проект соответствующим мировым тенденциям, жители района создали инициативную группу. Люди собирают подписи против и будут добиваться отмены проекта детального планирования.


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