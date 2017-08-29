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Фотофакт: в Минске 11-летний мальчик решил прокатиться на авто отца

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  • 29.08.2017, 21:48
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Фото: ГАИ Минска

Родители оставили 11-летнего сына на полчаса в машине.

В Минске 11-летний мальчик на Mazda Tribute совершил ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Авария произошла 29 августа около 16.20.

«В одном из дворов 3-й улицы Щорса 11-летний ребенок, оставленный в салоне автомобиля Mazda Tribute примерно на 30 минут, сел за руль, завел машину и врезался в припаркованный Volkswagen», — рассказали в ГАИ.

Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.

Фото: ГАИ Минска
Фото: ГАИ Минска

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