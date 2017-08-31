Генштаб ВС Украины: Россияне могут пробить «коридор» в Калининградскую область 5 31.08.2017, 21:46

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Спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины призвал обратить особое внимание на Сувалкский коридор.

Российско-белорусские военные учения могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Владислав Волошин в эфире Эспрессо.TV.

"Там есть Сувалкский коридор, который Беларусь и российскую Калининградскую область разъединяет. Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с "ихтамнетами" достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе", - пояснил Волошин.

Еще одной опасностью этих учений он назвал угрозу того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Беларуси.

"Россия заявила, что она ввела в Беларуси 3 тыс. военных. При этом сколько она на самом деле ввела никто не знает, она может 3 тыс. вывести. 3-и ввела, 3-и вывела... А сколько реально она там может оставить? Мы не исключаем этой возможности (того что часть россиян, которые будут принимать участие в учениях, оставят в Беларуси - прим.)", - отметил спикер Генштаба.

При этом он напомнил высказывание Путина "их там нет".

"Их там тоже "не будет". Они так же могут спрятать их в Беларуси и сказать: "Это не наши военные", - подчеркнул Волошин.