Областные «Дожинки» обойдутся белорусам в $7 миллионов 5 5.08.2017, 22:09

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На «Дожинки» в Дубровно власти планируют потратить более 15 миллионов рублей.

Областные «Дожинки» в этом году пройдут в Дубровно. В этом городе пройдет фестиваль не республиканского, а областного масштаба. Поэтому и денег потраченных на благоустройство города перед праздником работников сельского хозяйства пойдет меньше чем на Оршу, пишет orsha.eu.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Белоус назвал сумму, которую планируется направить в Дубровно – более 15 миллионов рублей. Из них 11,6 миллионов рублей – деньги из бюджета. Еще около 4 миллионов чиновники планируют привлечь из «других источников».