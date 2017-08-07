Кинутый Ким 2 Илья Мильштейн

7.08.2017, 20:49

Ким Чен Ын

Диктаторы часто остаются в полном одиночестве.

Мрачный взгляд на вещи почти всегда верен, но нет правила без исключения, и вот вам свежий пример. Когда неделю назад, сразу после голосования в Конгрессе за антироссийские санкции, госсекретарь Тиллерсон предположил, что теперь отношения Москвы и Вашингтона могут наладиться, это прозвучало как издевка. Посольство РФ в США выразило понятное "недоумение". Премьер Медведев, впадая в грех уныния, пророчил холодную войну на долгие десятилетия. Однако постепенно ситуация стала меняться. К лучшему.

Сперва главы внешнеполитических ведомств России и Америки переговорили по телефону, причем "профессионально и без воинственности". Потом американцы и россияне вместе с китайцами солидарно проголосовали в Совбезе ООН за ужесточение санкций против Северной Кореи. А вчера после встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле было объявлено о восстановлении дипломатического канала общения между заместителями глав МИДа РФ и Госдепа, закрытого по инициативе российской стороны полтора месяца назад.

В целом складывается впечатление, что дела и вправду медленно пошли на лад. Безутешный Медведев, похоже, ошибся. Прав оказался, чудится, хладнокровный и многоопытный госсекретарь, кавалер нашего ордена Дружбы.

Сюжет, по-видимому, развивался так. Уважаемые партнеры подошли к краю пропасти, посмотрели туда, переглянулись, сошлись во мнении, что бездна, разверзшаяся под ногами, внушает им схожие чувства, и стали потихоньку отползать. Говоря языком дипломатии, находить точки соприкосновения в поисках консенсуса.

А где их искать? В Крыму - невозможно. В Донбассе - лучше даже и не начинать. Что касается Сирии, то Путин с Трампом вроде договорились соблюдать перемирие на юго-западе этой страны, что никак не способствовало сближению Америки с Россией. Равно и прекращению процесса вялотекущего импичмента президенту США по итогам тайных встреч игроков его команды с игроками команды противника и явных спецмероприятий патриотически настроенных российских хакеров. Дачи тоже никто никому возвращать не будет, это не бутерброд. Однако можно еще, оказывается, мирно или хоть без признаков воинственности беседовать по телефону, воссоздавать канал общения "Рябков - Шеннон" и внезапно проявлять единодушие, обсуждая вопрос об усилении санкционного давления на КНДР.

Таково устройство нынешнего мира, по сути своей парадоксального. Ибо в нем два государства, постоянно наказывающих друг друга, сходятся на том, что в целях улучшения обстановки в мире надо жестко наказать третье. Для полноты картины тут не хватает лишь северокорейских ответных санкций против Москвы, но это исключено, поскольку Россия по старой памяти сохраняет относительно дружеские отношения с очень одиноким Ким Чен Ыном. Громко ссориться еще и с Путиным, под воздействием санкций, пхеньянский режим едва ли может себе позволить.

Хуже того (для Северной Кореи). Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой в большой геополитической игре и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в тексте которой отсутствует тезис о том, что военного решения проблемы КНДР нет. На чем сперва настаивали члены российской делегации, но позже дали себя переубедить.

Иными словами, военное решение указанной проблемы рассматривается, что заставляет вспомнить о настойчивых попытках президента РФ сколотить с Западом какую-нибудь новейшую "антигитлеровскую" коалицию и стать верным союзником Вашингтона и Брюсселя. Контртеррористическая, как мы знаем, не задалась. А вот Ким Чен Ын, который буквально всех достал своим радиоактивным пеплом, может стать идеальным гитлером для битья американским оружием при молчаливой поддержке Москвы. Наподобие, допустим, Саддама Хусейна незадолго до первой войны в Заливе, когда США и СССР совместно голосовали против иракского диктатора.

Вообще война с Пхеньяном может оказаться выгодной многим. Трампу, который таким образом надолго, если не навсегда покончит с угрозой импичмента. Соседям КНДР, которые в случае молниеносной, с ужасными потерями для жителей Северной Кореи тотальной спецоперации будут избавлены от перманентной опасности ядерной бойни. Ну и России, ежели ей удастся обменять свою покладистость на некую имитацию перезагрузки с Америкой. Возникает даже мысль, что Владимир Владимирович на днях не зря гонялся за щукой, и, поймав ее, требовал геополитических подсказок, и щука разговорилась в цепких руках рыбака. Так это или не так, но факт налицо: Вашингтон и Москва довольно мирно дискутируют на разные важные темы, что следует признать обнадеживающей новостью.

Тем не менее мрачный взгляд на вещи почти всегда верен, о чем не следует забывать, размышляя о будущем. Ведь что бы ни случилось завтра, Украина как была, так и остается частично оккупированной страной. Россия как была, так и остается агрессором и нарушителем международных законов. Противоречия между миром цивилизованным и Путиным остаются неразрешимыми и проблемы, их разделяющие, в принципе нерешаемыми. А это значит, что холодная война продолжится и в заочной полемике Медведева с Тиллерсоном прав все-таки горемычный российский премьер.

Он зрит в корень, отмечая бессилие бедняги Трампа в поединке со своей непримиримой оппозицией - с законодательной властью - и предрекая десятилетия жизни России под санкциями. "Если не произойдет какое-то чудо", добавляет Дмитрий Анатольевич, которое вдохнет в нас оптимизм. Однако о том, что за чудо должно случиться, он умалчивает, и нам его приходится домысливать, пессимистам и оптимистам. У каждого ведь свое представление о чуде, в отличие от конца света, который один на всех.

Илья Мильштейн, «Грани»