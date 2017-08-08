Старик и рыба Игорь Яковенко

8.08.2017, 18:26

Владимир Путин

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Главный сюжет недели — Путин и щука.

Социологи часто спрашивают людей о том, кого они считают лучшим политиком, лучшим писателем, историческим деятелем. Помимо прочего такие вопросы служат неплохим индикатором политических и ценностных ориентаций. Например, выбор Сталина или Ивана Грозного о многом свидетельствует про самого выбравшего, равно как и выбор Сахарова или Гавела. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, выступая 6.08.17 в программе «Без посредников», признался радиослушателям: «Вы знаете, я считаю, что Малахов — это лучший российский телеведущий. Я считаю, что равных ему на российском телевидении — вот профессионально — нет!».

«Эхо Москвы» — самое влиятельное СМИ в том медийном сегменте, который, будучи подконтрольным государству, тем не менее призван изображать некоторое свободомыслие, некоторый плюрализм и в целом оставлен после тотальной зачистки для выпускания пара и создания иллюзии свободы слова. Мы в России живем в медиатизированном мире, в котором медийные администраторы наделяют людей статусами «выдающихся мыслителей», «великих писателей», «заслуженных историков, политологов, социологов», «крупных политических деятелей» и пр. Для сторонников путинской власти это делают соловьевы-шейнины-норкины, для вольнодумствующей интеллигенции — главным образом Алексей Венедиктов. Поэтому представления ААВ о том, что такое хорошо и что такое плохо в профессии, представляет некоторый интерес.

Итак, Андрей Малахов — лучший российский телеведущий. Профессионально лучший, специально подчеркивает ААВ. Это тот самый Андрей Малахов, программа которого «Пусть говорят» вот уже 12 лет является одним из главных генераторов пошлости в стране. Все самое подлое и низкое, что есть в людях, все мыслимые и немыслимые пороки целых 12 лет получали в программе Малахова статус официально закрепленной нормы. Вероятно, оценка ААВ связана с тем, что у программы Малахова был высокий рейтинг, с тем, что Малахов востребован. Об этом, комментируя одну из передач Малахова, точно сказал актер Алексей Серебряков: «Туалетная бумага, например, всегда будет пользоваться большим спросом, чем письма Достоевского».

В медийном сообществе напрочь сбиты ориентиры. Причем не только в той части, которую принято считать официальной путинской пропагандой. Сплошь и рядом о той или иной медийной фигуре приходится слышать: да, он, конечно, подлец (варианты: «продажен», «конъюнктурен», «несет порой полную чушь»), но зато как говорит! (варианты: «пишет», «ставит шоу»).

Профессия журналиста состоит из четырех компонентов: эрудиция, собственно журналистские ремесленные умения (поиск, производство и распространение информации), талант (литературный, если речь о прессе, актерский или режиссерский, если ТВ, радио) и следование профессионально-этическим нормам. Если нет одного из этих компонентов — перед вами не журналист, а нечто иное. Если хирург, который прекрасно знает анатомию, блестяще владеет техникой полостной операции, потихоньку вырезал у вас почку на продажу, то вы вряд ли будете по-прежнему считать его врачом. Если в медицине подобные эпизоды пока еще редкость, то в журналистике — фактически норма. А такие медийные администраторы, как ААВ, придают этой норме вполне официальный статус.

«Наша матушка Расея всему свету голова!»

Эти слова казачьей песни времен польской войны 1831 года Чехов вложил в уста пьяного Кирюхи и сделал символом патриотического идиотизма. Сегодня патриотический идиотизм стал главным, а по сути, единственным содержанием внешней политики России и главной начинкой телевизора. Это официальная ностальгия не только по временам СССР, когда красная империя контролировала треть планеты, но и по той поре, когда Россия была «жандармом Европы», давила в ней все ростки свободы и прогресса, до которых могла дотянуться: разгром польского освободительного восстания, подавление революции в Венгрии, грозная резолюция Николая Первого по поводу бельгийской революции, когда только польское восстание помешало России раздавить и бельгийскую свободу.

Сегодня у путинской России официальные фантомные боли по отрезанной Европе. И как в те самые николаевские времена, снова Польша! Андрей Кондрашов в программе «Большие воскресные Вести» от 6.08.17 возмущается вероломством поляков: «Польша отказала России в участии в организации мемориала на месте концлагеряSobinor. В 2014-м поляки пригласили Россию к участию в создании музея, а потом вдруг отказали!» Хоть бы дату приглашения и последующего отказа не называл…

Естественно, всю неделю в телевизоре Путин. «Путин выпустил в Байкал 50 тысяч мальков омуля!» — ликует телевизор. У телезрителя не могло остаться никаких сомнений в том, что именно при личном участии российского президента эти юные омули появились на свет. Сразу после этого сюжета на экране появляется ветеран из Бурятии Голощапов, у которого одна только просьба к Путину: чтобы он на будущих выборах снова баллотировался. Путин сказал, что подумает. У страны отлегло.

Главный сюжет недели — Путин и щука. Если судить по российским медиа, то подвиг Путина в битве со щукой намного превосходит по масштабам тот, что совершил кубинский рыбак Сантьяго, воспетый Хемингуэем, и вполне сопоставим с битвой с морским чудовищем Моби Диком из одноименного романа Мелвилла. Путинская щука, может, и чуть меньше пятиметрового марлина и явно худее 26-метрового кашалота, но наверняка хитрее и кровожаднее их обоих. Кстати, тут поэт Быков недавно предложил всем российским писателям написать для Путина книгу, после которой российский диктатор немедленно подобреет и повернет страну в сторону мира, прогресса и процветания. Спешу внести свой вклад в будущий шедевр и предлагаю название: «Старик и рыба». Надеюсь, проблем с авторским правом не будет.

А еще все российские СМИ взахлеб комментировали путинское ню. В том смысле, что ню Путина страшно испугало весь мир. А Запад вообще в панике. Поскольку там, на Западе, ни у кого такого ню никогда не было. Соловьев в «Воскресном вечере» от 6.08.17 так и сказал: «Американцам показали Путина с голым торсом на природе. Они испугались и решили, что русские опять что-то замышляют. Наверное, Аляску хотят вернуть».

Обсуждали санкции. Наиболее интересны были рассуждения Сергея Станкевича. Не сами по себе, а как пример удивительной мутации. Сергей Борисович американские санкции сурово осудил. Ему в них не понравилось все, особенно три вещи. Во-первых, «злонамеренная пакетность». В том смысле, что Россию упаковали вместе с Ираном и КНДР. Это изобретенное словосочетание, «злонамеренная пакетность», Станкевичу очень понравилось, и он его произнес несколько раз с видимым удовольствием. Во-вторых, «язык вражды». Это Станкевич вовсе не про Рогозина, который в той же передаче у Соловьева назвал румын «трусливым народцем», а также «шавками, которые решили подсуетиться», не пустив Рогозина в Молдову, не про извергающего потоки ненависти на весь мир Ж., Багдасарова и других обитателей российского телевизора, не про матерный кашель Лаврова. «Язык вражды» — это только в США, а в России лишь нежность и дружелюбие. В-третьих, Станкевичу очень не нравится «правовая экспансия» США на третьи страны. Для борьбы с этим злом у Станкевича есть конкретный рецепт, изумительный по своей креативности. «Предлагаю европейцам для ограничения американской юрисдикции обращаться в наши суды!» — провозгласил Станкевич.

Я довольно давно присматриваю за выступлениями российских политиков и «экспертов» в телевизоре, слышать приходилось всякое, но такое — впервые. Российский телевизор способен внести глубокие и плохо обратимые изменения в головы популяции. Но ничуть не меньше он влияет на тех, кто у него постоянно внутри. Природа не знает мутаций, которые приводят к превращению отдельной особи из одного вида в другой. Голуби и ястребы — это не просто разные виды, но и разные семейства, и даже разные отряды птиц. Российский телевизор на наших глазах совершил чудо: из либерального голубя Станкевич за сравнительно короткое время превратился во вполне оголтелого патриотического ястреба, который, правда, периодически забываясь, начинает что-то курлыкать, но, немедленно опомнившись, принимается клекотать еще воинственнее.

«Надо воровать за границей деньги поездами и привозить их сюда!»

Слова в подзаголовке — прямая цитата из выступления декана Третьякова в «Воскресном вечере» от 6.08.17, они сказаны в той части программы, где шла речь об угрозах России и способам этим угрозам противостоять. Если кто-то думает, что у декана Третьякова такой юмор, сарказм или гипербола, то это ошибка. Замечательное предложение, ничуть не уступающее по креативности предложению Станкевича, чтобы европейцы судились с американцами в Басманном суде, декан Третьяков сделал вполне серьезно. А еще он объяснил, что надо сделать с экономикой России. Оказывается, по словам декана Третьякова, управлять экономикой России и сделать ее процветающей «очень просто». «Что надо делать?» — задает извечный русский вопрос декан Третьяков. И немедленно отвечает: «Очень просто. Назначают министра экономики — спрашивают: сколько сделаешь экономический рост? Он говорит: 5 процентов. Если меньше получается — сразу увольнять. И тут же все заработает!».

А еще декан Третьяков убежден, что во всем виновато отсутствие идеологии и вредоносная Болонская система. «Началось все во время перестройки: внушили всем, что на Западе лучше — и так оно и стало…» Что же касается Болонской системы, то она, оказывается, «специально существует для того, чтобы талантливую молодежь переманивать в другие страны». В словах и мыслях Третьякова есть своя логика. Но она не проговорена до конца. Есть в мире страна, в которой никто никому не внушает, что на Западе лучше, а все, наоборот, уверены, что прекрасней этой страны нет, не было и никогда не будет. В этой стране талантливую молодежь никто не может переманить в другие страны. И кадровая политика ведется по-третьяковски. Только не справившихся не увольняют, а расстреливают или отправляют в концлагерь. Это та самая Северная Корея, с которой Россия объединена в одну группу стран в силу уже упоминавшейся «злонамеренной пакетности». И напрасно стремительно мутировавший Станкевич так возмущается этой кампанией, считая ее чем-то постыдным. В сегодняшнем Российском официозе и об Иране, и о КНДР принято говорить уважительно и с симпатией. Так что это у Станкевича сказываются рудименты былого голубиного курлыканья. Ничего страшного, со временем пройдет…

P.S. В самом конце обзора хорошая новость: Мосгорсуд приостановил депортацию из России журналиста «Новой газеты» Али Феруза. Это стало результатом последовательной борьбы за своего коллегу редакции «Новой» во главе с Дмитрием Муратовым и солидарности представителей других изданий. Вот такие порой случаются чудеса: профессионального сообщества в стране нет, а профессиональная солидарность вдруг откуда-то возникает. И это не может не внушать надежду.

Игорь Яковенко, 7days.us