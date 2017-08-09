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Украина разорвала соглашение с РФ по военному экспорту

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  • 9.08.2017, 15:19
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Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства без обсуждения.

Кабинет министров Украины сегодня, 9 августа, принял постановление о прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании украинского правительства без обсуждения.


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