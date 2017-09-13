Минчанин cоздал оригинальный фотопроект о «вещах-самоделках» из СССР 9 13.09.2017, 17:37

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Алексей Шлык

Фото: facebook

Снимки принесли фотографу право на участие в крутой выставке Paris Photo Carte Blanche.

Минчанин Алексей Шлык сделал фотосерию о самодельных вещах, которые изобретали жители Советского Союза, чтобы восполнить дефицит. Снимки принесли фотографу право на участие в крутой выставке Paris Photo Carte Blanche.

Как рассказал CityDog.by Алексей, в детстве его бабушка собирала бусы из яблочных косточек. Воспоминания об этой самодельной бижютерии так врезались в память молодого человека, что он решил сделать фотопроект о том, как люди в БССР делали вещи своими руками.

Заявку с фотографиями проекта «Бусы из яблочных косточек» Шлык отправил на конкурс Paris Photo Carte Blanche и выиграл его. Алексей получил право участвовать в ярмарке Paris Photo и показать свои работы на большой выставке в ноябре на Северном вокзале в Париже.

Алексей говорит, что все предметы для съемки он делал сам и максимально точно старался повторить все детали и интерьеры.

Вот, например, шапочка из газет, в которой удобно красить потолок.

Дама собирается сделать модную когда-то прическу бабетта и в качестве каркаса использует консервную банку: специального валика тогда еще никто не знал.

Игрушка-лошадь. Когда-то точно такую же вырезал папа Алексея из куска фанеры.