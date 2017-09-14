За полгода в столичном транспорте выявили в четыре раза больше безбилетников 10 14.09.2017, 16:10

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Иллюстрационное фото/tut.by

С января по июль 2017-го контролеры выявили 49 тысяч безбилетников в общественном транспорте.

Это в четыре раза больше, чем год назад, сообщает tut.by.

Директор «Столичного транспорта и связи» Валерий Шкуратов предполагает, что такой рост числа выявленных безбилетников связан с несколькими факторами.

— Видимо, это результат того, что ввели видеорегистраторы, отменили форменные жилеты на электротранспорте, задействовали дружинников и поменяли порядок премирования контролеров.

А вот общее число пассажиров общественного транспорта по сравнению с прошлым годом снизилось.

— По сравнению с 2013 годом пассажиров стало несколько меньше. Одна из причин этого — снижение активности перемещения населения. Но показатели объемов перевозок иногда сложно объяснить. К примеру, с июля они стали постепенно расти. За 7 месяцев нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2016-го количество пассажиров, перевезенных наземным транспортом, сократилось на 5,8% и составило почти 250 миллионов человек, а метро — на 2,4% (составило около 163 миллионов). Июль показал небольшой прирост, а в августе, по предварительным подсчетам, наземным транспортом воспользовались почти на 5% пассажиров больше, чем в августе 2016-го.