Ставки на победу БАТЭ в игре с «Црвена Звезда» превысили шесть к одному 1 14.09.2017, 16:59

1,616

Матч начнется сегодня в 22.05.

БАТЭ в четверг, 14 сентября, сыграет на выезде с «Црвеной Звездой» в матче группового раунда Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22.05 по белорусскому времени. Букмекеры считают сербский клуб фаворитом поединка, сообщает pressball.by.

Maxline.by: победа «Црвены Звезды» — 1.68, ничья — 3.52, победа БАТЭ — 6.17.

William Hill: победа «Црвены Звезды» — 1.67, ничья — 3.60, победа БАТЭ — 5.50.

bet365: победа «Црвены Звезды» — 1.70, ничья — 3.70, победа БАТЭ — 6.00.