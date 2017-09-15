Завтра под Минском стартует фестиваль белорусской музыки «Камяніца» 1 15.09.2017, 22:37

Хедлайнером фестиваля выступит украинская группа «Onuka».

Первым на малой сцене выступит ансамбль «Рада», позже Патриция Свицина, «Мярэжа» и «Горынь». Малая сцена закончит работу в 17:30, пишет сайт телеканала «Белсат».

Фестиваль стартует 16 сентября в 12:00.

Главная сцена откроется в 13:00 выступлением фолк-группы «Варган». Продолжит программу «НагУаль», «The Doox» (Украина), «Shaman Jungle», а за ними хэдлайнеры: «Theodor Bastard» (Россия), «Onuka» (Украина) и «Shuma» (Беларусь). Выступления завершатся в 22:00.

Кроме этого любителей аутентичного фольклора ждет концерт «Аутентичные песни Полесья», в котором примут участие два ансамбля бабушек с юга Беларуси. Самой младшей участнице мероприятия 63 года, самой старшей — 80 лет.

В 18:00 на главной сцене состоится один из главных моментов фестиваля. Вместе с проектом «Спеўны сход» и вокалистом «Vuraj» Сергеем Довгушевым все присутствующие споют несколько традиционных белорусских песен.

Дополнительная информация по телефонам: (029) 363 76 85, (017) 209 41 63.

Как даехаць

Фестиваль состоится в Музее народной архитектуры и быта в деревне Озерцо (4 км от МКАД за авторынком «Малиновка»). Автомобильная парковка находится за пределами музея, велосипедная — на фестивальной площадке. Доехать до музея можно также на автобусах от метро «Малиновка», которые будут курсировать с интервалом 5-10 мин.

В 11:45 начнут работу бесплатные фестивальные автобусы, в 12:10 — дополнительные пригородные (стоимость билета — Br 0,75). Последний обратный рейс из Музея народной архитектуры и быта в сторону Минска отправляется в 23:00 — через час после окончания фестиваля.