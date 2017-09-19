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Светлана Комлик: Жду и верю в мужа

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  • 19.09.2017, 15:02
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Игорь и Светлана Комлик

Жена политзаключенного Игоря Комлика рассказала о своем смелом супруге.

Более полутора месяцев Светлана Комлик ежедневно ждет вестей от мужа, профсоюзного активиста и главного бухгалтера РЭП Игоря Комлика.

Его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и на время следствия оставили за решеткой следственного изолятора №1, пишет ПЦ "Вясна"

Правда, не обо всем можно написать на бумаге так, чтобы письмо, по воле цензора, покинуло мрачные стены Володарки. Но все равно - каждое письмо из-за решетки - это волнение, тревога, надежда. А случается, что и радость. Вот как совсем недавно было.

"Подгадал Игорь с датой и как раз на мой день рождения я получила поздравительне письмо: со стихотворением, специально написанным, и с цветами рисованными» - поделилась впечатлениями Светлана. - Он каким-то странным образом всегда может подгадать день. 

Помню, еще в начале нашего знакомства, - мы еще тогда не были женаты - я уехала в пеший туристический поход на Кавказ и когда возвращалась в Минск, даже не ожидала, что Игорь меня будет встречать, да он и не знал точно, когда я вернусь, я даже и не знала, как он угадал время. Даже мои родители не знали, когда я точно возвращаюсь. Меня это очень впечатлило. Он же меня провожал в путь, он же меня и встретил".

Поздравительное письмо Игоря Комлика жене.

Сейчас Светлана Комлик на пенсии и много времени проводит на семейной даче около Радошковичей. Конечно, тяжеловато справляться с участком без мужа, но еще труднее воспринимать заключение близкого человека, с которым плечом к плечу идут по жизни 33 года. Но Светлана Васильевна верит в лучшее и это дает ей силы ждать.

Спрашиваю при встрече у этой дружелюбной и, по-видимому, ранее очень веселой женщины: как они встретились с Игорем Комликом, как началась их совместная жизнь?

- Как он ко мне сватался? Да это же целая история. За меня тогда переживало все конструкторское бюро в производственном объединении «Планар», где я в то время работала, а за Игоря переживал весь его отдел, а все из-за того, что у меня были другие кавалеры, только Игорь очень хотел стать именно моим, единственным. И он всячески добивался этого, и когда приходил ко мне –то цветы дарил, то первую клубнику, то шоколадку, короче, всегда меня встречал каким-то сюрпризом.

Одно время мы вместе были в комитете комсомола: он от завода, я от конструкторского бюро, это позволяло нам знакомиться ближе, поддерживать дружеские отношения. Помню, как-то вместе с ним мы готовили первоапрельскую юмористическую вечеринку, я тогда отвечала за культуру, подготовку различных вечеров. Это нас сближало. А потом...

В молодости я любила ходить в походы, нужно было тренироваться, а Игорь мне помогал, прибегал утром перед работой, забирал меня и мы вместе делали пробежки, потом расходились по домам и ехали на работу. И вот так понемногу и добегались, - улыбается Светлана.

- Так прошел год. Когда мне исполнилось 25 лет, Игорь принес 25 гвоздик и подарил мне вместе с цветами часы. Я подумала тогда, что такие подарки либо принимать, либо не принимать. Если принимать, то это к чему-то обязывает. Подумала-подумала и решила: да, это, по-видимому, серьезно, да и парень хороший. Когда предложил выйти замуж - я согласилась не задумываясь, так как до этого уже много подумала.

Светлана Комлик и Андрей Комлик-Яматин. Фото: ПЦ "Весна".

Какой он дома? Светлана Васильевна даже и не задумывается:

- Игорь всегда внимателен и ко мне, и к сыну Андрею, и к внукам... У нас их двое, и малыши очень любят дедушку, ждут его.

Светлана Комлик рассказывает, что муж в семье не очень требователен: что дома приготовлено, то и хорошо. Но если случается свободное время - любит и сам кулинарить, да не просто так, а непременно с душой. Имеет свои любимые рецепты, и тортики выпекает, и пирожные, все делает с любовью.

Напомним, 15 сентября суд Партизанского района рассмотрел жалобу Игоря Комлика на меру пресечения - содержание под стражей. В жалобе он просил изменить меру пресечения, поскольку считает, что она применена к нему безосновательно и в содержании его под стражей во время следствия нет необходимости. 

Однако судья решила, что мера пресечения избрана законно и обоснованно, так как Игорь Комлик обвиняется в "тяжком" преступлении. Она оставила решение заместителя генерального прокурора без изменений, а жалобу без удовлетворения.

А Светлане Комлик остается только ждать. Ждать и верить, что победит здравый смысл и дело это рассыплется, как осенняя труха.


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