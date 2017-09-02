закрыть
2 сентября 2017, суббота, 11:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Найденная в Израиле скульптура фараона подтвердила историю из Библии

1
  • 2.09.2017, 11:03
  • 1,484

Изучив фрагменты статуи, исследователи пришли к выводу, что она была создана около 4,3 тысячи лет назад.

Во время археологических раскопок на территории израильского города Тель-Хацор, ранее носившего название Асор, специалисты обнаружили статую неизвестного фараона. Ученые утверждают, что данная скульптура подтверждает достоверность одной из описанных в Библии историй, пишет Телеграф.

В частности, речь идет о борьбе еврейского народа против царя северного Ханаана. Изучив фрагменты статуи, исследователи пришли к выводу, что она была создана около 4,3 тысячи лет назад, но голова скульптуры была отсечена искусственным образом примерно 3,3 тысячи лет назад. Именно в это время, если верить священному писанию, произошло обозначенное событие. Какого именно фараона изобразили в данной скульптуре, ученым пока выяснить не удалось.

Ранее стало известно, что израильские исследователи начали «охоту» за Ковчегом Завета. Так, на месте существования двух древних городов Шило и Кириат-Иарима было найдено множество останков животных, что, по мнению археологов, может говорить о том, что здесь сооружался тот самый Ковчег.

Согласно тексту Библии, именно здесь он хранился до перевозки в Иерусалим. Вместе с тем есть версия, что учёные просто обнаружили место массового жертвоприношения.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского