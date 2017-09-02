Найденная в Израиле скульптура фараона подтвердила историю из Библии 1 2.09.2017, 11:03

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Изучив фрагменты статуи, исследователи пришли к выводу, что она была создана около 4,3 тысячи лет назад.

Во время археологических раскопок на территории израильского города Тель-Хацор, ранее носившего название Асор, специалисты обнаружили статую неизвестного фараона. Ученые утверждают, что данная скульптура подтверждает достоверность одной из описанных в Библии историй, пишет Телеграф.

В частности, речь идет о борьбе еврейского народа против царя северного Ханаана. Изучив фрагменты статуи, исследователи пришли к выводу, что она была создана около 4,3 тысячи лет назад, но голова скульптуры была отсечена искусственным образом примерно 3,3 тысячи лет назад. Именно в это время, если верить священному писанию, произошло обозначенное событие. Какого именно фараона изобразили в данной скульптуре, ученым пока выяснить не удалось.

Ранее стало известно, что израильские исследователи начали «охоту» за Ковчегом Завета. Так, на месте существования двух древних городов Шило и Кириат-Иарима было найдено множество останков животных, что, по мнению археологов, может говорить о том, что здесь сооружался тот самый Ковчег.

Согласно тексту Библии, именно здесь он хранился до перевозки в Иерусалим. Вместе с тем есть версия, что учёные просто обнаружили место массового жертвоприношения.