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Фотофакт: Модем для бесконтактной оплаты в Минском метро прикрепили скотчем

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  • 20.09.2017, 7:40
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Главное – чтобы таким же методом не соединяли детали «суперкомбайна», «супертрактора» и «суперавтомобиля».

19 сентября в минском метро начал работать первый турникет, где проезд можно оплатить бесконтактной карточкой Visa. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить карту Visa любого банка любой страны к валидатору наверху турникета. Механизм спишет с нее 60 копеек, и после этого пассажир сможет проходить дальше, сообщает euroradio.by.

Новинку поставили на станции метро «Площадь Ленина».

Наибольшую пикантность этому проявлению технического прогресса придает модем к турникету: его прикрепили к ближайшей стенке скотчем.

Напомним, что во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого в День знаний, 1 сентября, Лукашенко заявил, что в Беларуси создается «инновационная экономика» и главная задача на сегодня – создать «суперкомбайн», «супертрактор» и «суперавтомобиль».


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