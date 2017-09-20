Фотофакт: Модем для бесконтактной оплаты в Минском метро прикрепили скотчем 9 20.09.2017, 7:40

4,281

Главное – чтобы таким же методом не соединяли детали «суперкомбайна», «супертрактора» и «суперавтомобиля».

19 сентября в минском метро начал работать первый турникет, где проезд можно оплатить бесконтактной карточкой Visa. Чтобы оплатить проезд, нужно приложить карту Visa любого банка любой страны к валидатору наверху турникета. Механизм спишет с нее 60 копеек, и после этого пассажир сможет проходить дальше, сообщает euroradio.by.

Новинку поставили на станции метро «Площадь Ленина».

Наибольшую пикантность этому проявлению технического прогресса придает модем к турникету: его прикрепили к ближайшей стенке скотчем.

Напомним, что во время посещения Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С. Высоцкого в День знаний, 1 сентября, Лукашенко заявил, что в Беларуси создается «инновационная экономика» и главная задача на сегодня – создать «суперкомбайн», «супертрактор» и «суперавтомобиль».