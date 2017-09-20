«Мифы о Шабанах — в прошлом, но если вы хотите приключений, то вы их здесь найдете» 4 20.09.2017, 16:01

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Рассказ аборигена об одном из самых колоритных районов Минска.

Минчанин Олег Шевелев рассказал Realt.by о Шабанах — микрорайоне, который овеян не одним холодящим кровь мифом.

«Шабанейро», «Рио-де-Шабаны» — это только пара шуточных названий микрорайона, о котором ходят легенды. Говорят, что вечером туда лучше не ходить, на здешних девушек нельзя засматриваться, а контингент здесь, мягко говоря, криминальный, и ему нечего терять. Олег, прожив здесь семь лет, готов развеять все эти мифы:

— В 90-х годах моя мама получила здесь квартиру. Она работала в скорой помощи, и людям ее профессии полагалось льготное жилье от государства. У мамы был выбор между Шабанами и Малиновкой. Мама выбрала Шабаны, так как квартира в Малиновке только строилась, а в Шабанах была готова. Тогда даже станции метро «Могилевская» здесь не было.

Квартира досталась мне, в 2010 году я сюда переехал. Дареному коню в зубы не смотрят, как говорится. Лучше жить в своей квартире, чем снимать. Плюс никакого ужаса я не испытал, когда приехал сюда. Обычный спальный район, ничего особенного. На тот момент транспортное сообщение здесь было многим лучше, чем в других спальниках. Рядом с моим домом есть остановка, здесь курсирует много автобусов и маршруток. Добраться до метро можно быстро и без проблем.

— До переезда сюда я слышал много жутких историй о Шабанах, но я ничего такого не увидел здесь. Весь криминал, пьяные разборки и жизнь «по понятиям» здесь были в 90-е. Мой тренер мне рассказывал, что здесь было много неформальных тусовок, которых гоняли с арматурами. Но это все осталось в прошлом. Однако если вы хотите нажить приключений на пятую точку, то вы их здесь найдете. Однажды мы с друзьями после вечеринки у меня дома решили прогуляться по району. Мы достаточно громко общались. Мимо нас проходила такая же компания под градусом. Мы начали выясняться отношения. Те, кто здесь спокойно живет, просто ходят по улицам, ни с чем таким не сталкиваются.

В Шабанах живут те, кто когда-то получил здесь квартиру, люди, которые работают на заводах, расположенных рядом, и те, кто благополучно вышел на пенсию. Молодежь старается отсюда скорее уехать. Мамочек с детьми тут тоже немного.

— Сбор «синюг» под магазинами у нас, конечно же, есть. Но это имеет место быть во всех спальниках. Тут недалеко есть магазин, соединенный с кафе. Вот там любят собираться местные забулдыги. Кстати, кафе выглядит по меркам Шабанов очень презентабельно. Остальные маленькие магазины благополучно стали «Еврооптами», где есть охрана. Там они не собираются.

Кстати, я до сих пор удивляюсь тому, как здесь выживают вот эти маленькие магазины-ларьки. Несмотря на то, что здесь открылось много магазинов, в том числе и гипермаркет ProStore, эти магазинчики как-то выживают, пользуются популярностью у народа.

Что касается спортивной жизни в Шабанах, то сразу по приезду сюда я нашел недалеко от дома молодежный центр, где есть спортивный зал. Правда, оборудование там все старое, поэтому через некоторое время я нашел зал получше, но ближе к центру города. Никаких спортивных центров здесь нет. Этого, я считаю, району очень не хватает. Например, я бегаю по три раза в неделю. Я очертил для себя круг, по которому бегу, но он волей-неволей все равно проходит через автомобильную дорогу, что неудобно. Беговой дорожки, конечно, не хватает.

Ночного заведения, клуба в районе нет, кинотеатра, близлежащего торгового центра с одеждой тоже. Недавно открывшийся «МОМО» спасает ситуацию — в нем продают одежду, но этого все равно мало. Я здесь не провожу свободное время, а только ночую. Здесь нечего делать. Даже мест для прогулок нет. Знаете, где прогуливаются жители Шабанов? В мемориальном комплексе «Тростенец», который построен на месте одноименного концлагеря. Это единственное место в Шабанах, где сделаны дорожки, высажены растения — облагороженная территория, где можно прогуляться.

Школы, детские сады, поликлиника здесь есть. Однако, насколько я слышал, мест в детских садах не хватает. Одна из школ недавно была закрыта по техническим причинам. Кстати, она была нестарой, но находиться там было нельзя. Поликлиника здесь самая обычная. Обращаюсь я туда редко, но если и обращаюсь, то меня все устраивает. Не частная клиника, но врачи хорошие.

Что касается парковочных мест во дворах, то здесь, как и в любом дворе, который проектировался 20 лет назад, не предусмотрено размещение огромного количества автомобилей. Плюс можно заметить, что дворы забиты машинами даже днем, что говорит о том, что на работу люди добираются на общественном транспорте. Кстати, интересно, что я часто вижу во дворах припаркованные «Мерседесы» S-класса — нелогично для Шабанов.

— Менять район только ради смены локации я не хочу. Здесь спокойно, меня все устраивает. У меня однокомнатная квартира, я планирую сменить ее на «двушку». Вот с таким раскладом я готов рассмотреть другой район. Мне нравится Уручье, Малиновка тоже хорошо, но только та ее часть, которая рядом с метро. Там полным ходом идет застройка района, его развитие. Единственное, что в Малиновке отвратительная вода. В Шабанах воду можно из-под крана пить.

Экологическое состояние района, конечно, оставляет желать лучшего. Здесь много заводов, однако, например, меня больше беспокоит свалка, чем заводы. От свалки постоянно исходит неприятный запах. Плюс тут рядом находятся очистные сооружения сточных вод — тоже не самое приятное соседство. Иногда трасса к заводам забита грузовыми машинами, что тоже оставляет свой отпечаток на экологии района.

Например, та же ТЭЦ вообще никогда меня не беспокоила. Здесь есть станция «Шабаны» для грузовых поездов. Мне ее слышно, но, наверное, людям, которые живут прямо через дорогу от нее, слышно еще хуже.

— Шабаны — очень серый район, состоит из старых «панелек». Новое жилье здесь строят очень мало. О Шабанах вспоминают в последнюю очередь. Например, на одном из первых планов строительства третьей ветки метро была указана станция «Шабаны». Потом она вдруг исчезла. Зачем? Это же Шабаны. По утрам здесь просто тысячи людей ждут автобусы. Метро бы спасло это место. Район не вводит меня в депрессию или что-то в этом роде, я старюсь быть позитивным. Да и времени я здесь провожу немного.