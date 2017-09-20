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Сегодня литовцы приносят обещания своей стране

  • 20.09.2017, 17:59
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Вильнюсе стартовала общественная акция «Обещание Литве».

"Все, кто захочет оставить на следующее столетие свое обещание, то, чем живет сейчас, то, чего ожидает от Литвы в будущем, то, что он может сделать для Литвы - каждый сможет сделать надпись в этой книге. Она неограниченного размера", – сказал в среду утром в интервью телеканалу LRT председатель сейма Викторас Пранцкетис, пишет Delfi.

Первой в книге оставила надпись президент Даля Грибаускайте.

Книга, посвященная обещаниям, по его словам, будет представлена в ходе праздничной конференции, приуроченной к столетию состоявшейся в Вильнюсе в 1917 году Конференции литовцев. Далее книга будет путешествовать по всей Литве. "Никаких ограничений нет, все обещания здесь желательным и приветствуются", - сказал спикер.


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