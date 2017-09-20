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Завтра в Минске пройдет большой сольный концерт Лявона Вольского

  • 20.09.2017, 21:54
ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Легендарный белорусский музыкант исполнит альбом «Белая яблыня грому».

21 сентября в Минске пройдет большой сольный концерт легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского (последний такой концерт был семь лет назад). В Prime Hall он исполнит альбом "Белая яблыня грому" и свои лучшие песни разных времeн, передает «Еврорадио».

"Друзья! Мне приятно пригласить всех вас на долгожданный концерт в нормальном современном зале в родном городе", ― написал Лявон Вольский в «Фейсбуке».


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