Замминистра труда «слукавил» насчет пенсий «чернобыльцев» 6 22.09.2017, 10:17

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Ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС, 1986 год. Справа - Геннадий Марчук

Сами «чернобыльцы» таких пенсий не видели.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, у кого в Беларуси самые высокие пенсии, без учета военных. Как оказалось - чиновники слукавили.

В ходе он-лайн конференции на сайте Белта заместитель министра Валерий Ковальков отметил, что "самые высокие размеры пенсий в системе социальной защиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы", пишет belaruspartisan.org.

Действительно ли ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС получают самые высокие пенсии в Беларуси?

"Моя пенсия средняя по стране и составляет 290 рублей (на сегодня - около 149 долларов - прим.ред.)", - рассказал "Белорусскому партизану" военный химик из Гродно Геннадий Марчук, который был в числе первых ликвидаторов аварии и работал непосредственно на самой станции.

Отметим, что на сегодня размер средней пенсии в Беларуси составляет 300 рублей, или 154,6 доллара.

"Единственное пенсионное преимущество для людей, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году и работали в первой, 10-километровой зоне на самой станции - это я говорю на своем примере и примере коллег - это возможность выхода на пенсию на десять лет раньше. Эту льготу пока никто не отменил, но тут проблема в другом - процесс доказывания несколько усложнен. Два года назад я добился выхода на пенсию, доказывал, что я действительно участвовал в ликвидации последствий аварии, поднимал документы, делал запросы в архив Министерства обороны РФ. На это у меня ушел год. Мои коллеги в такой же ситуации, есть те, кто сталкиваются со сложностями, так как некоторые архивы оказываются утерянными. То есть нам приходится доказывать, что мы там были, в определенном месте в определенное время. Что касается размера пенсии, она не отличается от пенсий обычных граждан", - отметил наш собеседник.

Геннадий Марчук, фото БП

Раньше, в советское время и 1990-е годы, у ликвидаторов были хорошие льготы. Это скидки на лекарства, преференции при стационарном лечении, выделялись путевки на санаторно-курортное лечение. Сегодня ничего этого нет - все отменили.

"В Беларуси вообще сегодня нет понятия "ликвидатор", его отменили. Теперь мы называемся просто "пострадавшими от аварии на ЧАЭС". Хотя априори мы должны иметь другой статус - как это в Российской Федерации, в Украине. Ликвидаторы - это одно, а переселенцы - уже другое. Но сейчас нас всех рассматривают одинаково. Это, мягко говоря, не понятно. Поэтому мы понимаем, что внимания к ликвидат в стране минимальное. Хотя нас не так уже много и осталось. В Украине и России все по-другому. Там ликвидатор – это статус, он обладает льготами, государство ему признательно в разных формах – и моральной, и материальной", - рассказывает Геннадий Марчук.

Посмотрим, какова ситуация с пенсиями и льготами для ликвидаторов в России и Украине.

Пенсия чернобыльцам в 2017 году в России исчисляется в зависимости от индивидуальных параметров каждого гражданина. Учитываются отдельные характеристики заявителя, его проживание в опасной зоне, наличие проблем со здоровьем. В общем, широко расписано много пунктов.

В РФ ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС могут получать или государственную пенсию по старости, которая составляет 250% от размера социальной (после индексации в апреле 2016 года она составляет 12399,63 рублей - на сегодня приблизительно 213 долларов), или, если ликвидатор получил инвалидность, - пенсию по инвалидности, которая, правда, составляет 125% (с 1 апреля — 6199,81 рублей - приблизительно 107 долларов), то есть в два раза меньше.

Кроме этого, для ликвидаторов и пострадавших от аварии на ЧАЭС существуют льготы, связанные с медицинским обеспечением (льготное обслуживание в больницах, поликлиниках и санаториях, льготы на покупку лекарств и т.д.), трудоустройством (например, есть возможность получить отпуск на рабочем месте вне графика в тот момент, когда это будет удобно), а также с поступлением в вузы вне конкурса.

В Украине разделяются статусы и льготы для ликвидаторов, их семей, детей, а также пострадавших и переселенцев. Так, согласно украинскому законодательству, сами ликвидаторы имеют право:

Бесплатного проезда в общественном транспорте;

Приобретение лекарственных препаратов бесплатно, либо со скидкой;

Вне очереди пройти медицинских специалистов для обследования бесплатно;

-50% от квартплаты;

По безработице – пособие в случае потери рабочего места, выплачивается до 5 месяцев.

Первоочередное сохранение рабочего места;

Возможность пользоваться услугами больниц, к которым приписаны на льготных условиях.

Минимальный размер пенсии для ликвидаторов в зависимости от категории установлен на уровне 285%, 255% и 225% социальной (117, 105 и 92 доллара соответственно - в 2015 году). Каждый год решением властей эта сумма увеличивается на некоторое число процентов плюс к росту минимальной пенсии в Украине.

Читайте наше большое интервью с Геннадием Марчуком о событиях 31-летней давности, когда ликвидаторы не позволили нашей стране превратиться в ядерную пустыню.