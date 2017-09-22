Подарок к зиме: В Могилевской области поднимают цены на дрова и брикет 22.09.2017, 11:25

1,268

Государство решило заработать еще немного на своих гражданах.

Повышение фиксированных розничных цен на дрова и брикет для населения ожидается в октябре в Могилевской области. В среднем стоимость вырастет приблизительно на 10%, – сообщили на областном предприятии «Облтопливо», пишет сайт 6tv.by.

Пока топливо населению в регионе продают по старым ценам. Самое большое количество брикета и дров, – а эту продукцию предлагают филиалы «Облтоплива», – расходится в Бобруйске, Мстиславле, Костюковичах, Могилеве, Горках, Белыничах и Кричеве. Основной поставщик торфа – завод «Днепровский». Дрова поставляют лесхозы. По всем районам региона, в Могилеве и Бобруйске население продолжает запасаться топливом к зиме. Чтобы выполнить заявки, есть запасы на складах.

Населению реализовали топливного брикета более 65% от годовой потребности, дров – более 70%. И если посмотреть к факту прошлого года, и брикета, и дров, реализовали больше. На складах филиалов есть порядка 600 тонн топливных брикетов, дров – более 3 тысяч плотных кубометров. Но остатки каждый день пополняются. Потребности населения в твердом топливе будут обеспечены в полном объеме, – заверили на предприятии «Облтопливо».