Что мы ждем от выборов в Германии Виктор Ерофеев

22.09.2017, 14:34

Виктор Ерофеев

У российской власти и российской интеллигенции - разные надежды, связанные с предстоящими в Германии.

В отличие от других западноевропейских стран Германия исторически понятна русскому человеку. Немецкая ментальность нам близка, хотя и недоступна. Порою кажется, что если начать новую жизнь, отказаться от дурных привычек, взяться за ум и проявить усердие, то непременно станешь почти как немец. Но начать эту новую жизнь почему-то не получается.

Впрочем, неумение начать новую жизнь не означает разрыв с Германией, это скорее внутренний русский разрыв. Германия присутствует в России во всех проявлениях - от немецких слобод в дореволюционных городах до царей, породнившихся с немецкими принцессами, от Баха до Гитлера, от легендарных немецких автомобилей до детских игр.

На этом историческом фоне нынешняя Германия представляется мне пацифистской страной с испуганным лицом: ах, как бы чего не вышло! Как бы не попасть в международный скандал, не быть втянутой в локальную войну, как бы угодить всем добрым порывам души и увернуться от злых чар.

Германия несет печать хронического напряжения. Кажется, что немцы где-то глубоко в себе запрятали боль - и, возможно, они даже не знают, откуда эта боль (ведь Вторая мировая война закончилась уже давным-давно), что именно болит и болит ли вообще. Но фантомная боль живет в немецкой душе. Она делает ее уязвимой, порой довольно трусливой.

Я с большой теплотой отношусь к Германии. У меня вышло на немецком много книг, меня многое связывает с этой страной. Поэтому немецкие выборы - это реальное для меня беспокойство: куда дальше пойдет страна?

Я хотел бы, чтобы в Германии на выборах победила умная демократия - то есть та демократия, которая умеет и не боится себя защищать, оставаясь открытой к миру и его разнообразным культурам.

Сейчас, когда мир снова погружается в атмосферу холодной войны, я хотел бы, чтобы немцы перестали болеть "детской болезнью" (если употребить выражение Ленина) антиамериканизма. Конечно, в Кремле только радуются постоянным приступам этой болезни, разрушающей Запад.

Я бы хотел, чтобы к власти в Германии пришли более жизнерадостные люди. Люди, которые не только умеют работать и преодолевать трудности, но и умеют так же бурно радоваться, как и работать. Я знаю таких людей в Германии, но к власти они имеют отдаленное отношение. В России существует устойчивое представление, что немцы никогда не расслабляются. Это, конечно, стереотип, но мы в XXI веке нередко живем в мире победивших стереотипов.

Германия - мощная, современная страна. Я встречался с учеными и художниками Германии: они на уровне мировых творческих возможностей. Германии надо радостнее заявить о себе как о стране увлекающихся студентов (я преподавал в Свободном университете Берлина и знаю, о чем говорю), ярких журналистов, профессоров, общественных деятелей, всех тех, кто умеет спорить и доказывать свою правоту.

Конечно, к русскому человеку, живущему где-нибудь в небольшом городе и никогда не бывавшему в Германии, Германия приходит из телевизора, и федеральные каналы, начиная с крымского кризиса, энергично работают над тем, чтобы вся Европа, включая и Германию, выглядела фейковым, лицемерным раем. На багажниках частных машин и в Москве, и в провинции встречаются лозунги "На Берлин!" и "Можем повторить!". Несчастные люди с забитым пропагандой сознанием перепутали историю и современность.

Но политикам, которые придут к власти в Германии после выборов 24 сентября, хочется пожелать разобраться в том, что основные ценности России защищают сейчас не люди власти, а мастера культуры, и это ценности великой русской литературы, а не кремлевских пропагандистов. Российская культура сохранила свое ценностное значение. Вот почему ее и бьют (недавний случай режиссера Кирилла Серебренникова). Но именно культура даст возможность России и Германии договориться и понять друг друга. Если не сейчас, то в недалеком будущем.

Виктор Ерофеев, «Немецкая Волна»