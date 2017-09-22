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«Я дальнобойщик. Вернулся из рейса – и в лес за грибами!»

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  • 22.09.2017, 14:48
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Особенности «грибной лихорадки» на Логойщине.

Журналисты kp.by отправились в лес в дождливый день. Приехали под Логойск - говорят, именно там в этом году уйма грибов. Машин грибников на обочинах почти нет, хотя еще в конце прошлой недели их здесь было как на парковке. Может, потому что будний день?

Грибник говорит, что грибов стало меньше, чем неделю назад Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

- Ночи стали холоднее, грибов меньше, - поясняет хозяин одной из машин у дороги, загружая полупустую корзинку с грибами в багажник. - Но в пятницу обещают потепление до +20. Появятся!

- А какие грибы вы берете? - спрашивают, заглядывая в лукошко.

- Подберезовики, боровики, волнушки, рыжики. Если сомневаюсь, что за гриб, не беру, - говорит грибник.

Грибов в лесу оказалось немного. Разобрали уже все, что ли? За два часа блужданий журналисты набрали небольшой пакетик и не встретили ни одного грибника. Первого увидели уже только на дороге. Грибов у него было больше половины корзинки, но они были больше похожи на поганки, чем на съедобные.

«Съедобный гриб легко отличить. Горький - выбрасывай, сладкий - бери!» Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

- Это кобылки, - пояснил парень. - Я всякие грибы беру - курочки, опята, маслята. Несъедобный гриб от хорошего легко отличить - попробовать на вкус! Если горький - выбрасываю, а сладкий - беру.

- Вы ни разу не отравились с такой философией?

- Если бы отравился, то больше, наверное, не ездил бы!

- А почему вы в лесу в разгар рабочего дня?

- Я дальнобойщик. Приехал из рейса, поэтому сейчас у меня выходные. Вот и отправился в лес.

Журналисты едут в другой лес, у выезда на дорогу встречаем еще одного грибника.

- Я людей в санаторий привожу, который здесь поблизости находится Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

- Я людей в санаторий привожу, который здесь поблизости находится. Пока есть время, хожу в лес, - рассказывает мужчина. - Собираю только элитные грибы - боровики, бабки, красноголовики… Лисички нашел. Беру такие, потому что они на сушку подходят. В прошлые дни легко ведро набирал. Как сегодня - не знаю, я только пришел. Но вообще, в этом году грибов много.

В пакете у грибника только элитные грибы Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

Встретили журналисты и двух женщин. Причем первая, оказывается… заблудилась. Пришлось выводить, показывать дорогу к санаторию. На вопросы, где она работает и почему в час дня гуляет по лесу, она, засмущавшись, не ответила. А вторая оказалась отдыхающей санатория «Рудня».

В лесу мы встретили заблудившуюся грибницу Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ
Женщина насобирала целый пакет курочек Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ
Отдыхающие санатория тоже собирают грибы Фото: Никита НЕДАВЕРКОВ

За день в лесу журналисты нашли 10 боровиков, 12 подосиновиков, 7 подберезовиков и десятка два лисичек. Негусто в сравнении с прошлыми выходным... Тогда удалось собрать раза в три больше.

Эти грибы мы собрали за день
Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

«В этом году с превышением радиации у нас были только лисички»

Много ли в наших грибах радиации? Это ведь главный страх белорусских грибников.

Утром журналисты позвонили в лабораторию рынка «Серебрянка».

- Да, мы проверяем грибы на радиацию. Вы для себя или на продажу? - спросил голос в трубке.

- Для себя. Это же платно?

- Да, 3 рубля 75 копеек за пробу. Для анализа нужно минимум пол-литра грибов. Учитывайте, что большие грибы и маленькие могут быть с разным уровнем радиации, поэтому для исследования, чтобы получить более объективный результат, лучше взять большой гриб, средний и маленький.

В 9.00 журналисты уже были возле двери с табличкой «Лаборатория». Сотрудница в белом халате взяла боровики и подосиновики, нарезала, положила в литровую пластиковую емкость, утрамбовала.

В лаборатории грибы порезали и положили в специальную емкость
Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

- Вы же знаете, что эти грибы мы вам не вернем? - уточнила.

- Знаю!

Грибы перед отправкой на анализ утрамбовали
Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

Образец взвесили: в литре оказалось 587 граммов грибов. Затем емкость опустили в радиометр, похожий на бочонок на трех ножках, закрыли крышкой. Через несколько минут на экранчике, прикрепленном к агрегату, побежали цифры.

Емкость с образцом поместили в радиометр
Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

- Много приносят грибов с превышением уровня радиации?

- В этом году с превышением у нас были только лисички. Говорят, собирали возле Осиповичей на полигоне, но там ли, мы не знаем.

Через пару минут мы получили результаты проверки
Фото: АЛЕКСАНДРА КВИТКЕВИЧ

Готово! Аппарат показал, что в образце 26,3 беккереля, максимально допустимая норма - 370 беккерелей. Чистейшие грибы!

Пока выписывали документ с заключением, под дверью лаборатории собралась небольшая очередь с ведрами боровиков, подосиновиков, подберезовиков.

- Продавать буду! - с улыбкой говорит пожилой мужчина с большим ведром грибов. - Себе уже столько набрал, что морозильник еле закрывается! Сушить - нет условий. А в лес все равно тянет.


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