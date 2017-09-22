Путин и средневековая Россия 5 Александр Гольц

22.09.2017, 17:43

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Александр Гольц

Сам царь-батюшка Владимир Владимирович решился-таки посетить штаб-квартиру «Яндекса».

Работникам было велено сидеть на местах, комнат не покидать, даже в туалет ходить не разрешалось. Нет, это не царевы опричники в очередной раз пришли в Гоголь-центр или в какой-нибудь еще вертеп непристойный, где православие унижают. Это сам царь-батюшка Владимир Владимирович решился-таки посетить штаб-квартиру «Яндекса», это логово ЦРУ, где цветные революции задумывают. Понятное дело, верные слуги государевы из ФСО были настороже, отсекли тех сотрудников, что замечены на оппозиционных митингах, по домам их отправили. Но и после этого главный начальник страны чувствовал себя неуютно, вел себя с опаской. Вяло реагировал на объяснения насмерть испуганных его приездом хозяев самой передовой российской IT-компании. Пропускал мимо ушей рассказы насчет искусственного интеллекта и возможности медицинской консультации по интернету, только и придумал, что спросить голосового помощника «Алису», не обижают ли ее (очевидно, перенес собственные комплексы на виртуальную девушку). В общем, как из-под палки реализовывал идею политтехнологов администрации, которые задумали, что этим приездом он продемонстрирует свою продвинутость и, конечно же, уведет у Навального молодых сторонников.

Но видно, что высказанные в 2014-м обвинения в адрес «Яндекса» продолжают занимать ум Путина. Он, правда, до сих пор уверен, что интернет – это дьявольская задумка проклятого Запада, чтобы свергнуть его и таких как он. Казалось бы, именно сейчас ему впору принимать капитуляцию от поверженных интернетчиков. Явно по приказу из Кремля в «Яндексе» стали редактировать топовые новости, избавились от поиска по блогам. Вроде бы все сделали, и ничем уж от «Комсомольской правды» не отличаются, а все равно нет доверия. Черт ее знает, что эта «Алиса» следующий раз сказанет, чему ее какой-нибудь оппозиционер, которого в день путинского визита домой отправили, подучит. А что если в ответ на любой вопрос на митинги звать начнет.

По иронии судьбы, глава государства скрепя сердце знакомился с достижениями XXI века аккурат в тот самый момент, когда полиция винтила духовно близких ему фанатиков из «Христианского государства», поджигавших машины вблизи офиса адвокатов автора фильма «Матильда». Главный начальник страны не раз поминал в сердцах мягкосердечие православных, которые за танцы в храме всего-то и могут что «двушечку» отвесить, а за ловлю покемонов - и вовсе условный срок. Мол, попробовали ли бы богохульники проделать что-нибудь подобное в чеченской мечети. То есть жалел, что законы Российской Федерации игнорируются только в Чечне. И вот нашлись люди, которые ответили на путинский призыв, решили заявить о себе как о православных фундаменталистах, готовых к погромам. Очевидно, что фильм «Матильда» здесь только предлог – главное продемонстрировать, что страна к погромам готова. Сжигать будем хулителей веры. И точка. В столицу на глазах пришел XVII век.

Но здесь новоявленные фундаменталисты промахнулись. Не учли момента. Впереди выборы. Президента презентуют как консервативного модернизатора. И, главное, москвичи явно не в восторге от новой «черной сотни». Путинское государство, которое в течение нескольких недель в благостном равнодушии наблюдало за бесчинствами, вдруг проснулось и вспомнило: делегировать право на насилие некоей шантрапе чревато для самого государства. И вот уже организаторы религиозной истерии, вроде депутата Поклонской, начинают отыгрывать назад, пускаясь в путанные объяснения, что они сами совсем не предполагали развязывать насилие. Подчиняясь приказу свыше, правоохранители нехотя задерживают духовно близких погромщиков. Сначала выпустили главу «Христианского государства», а потом были вынуждены снова взять его.

Так волею судеб на этой неделе встретились XVII и XXI века. Подозреваю, сильно не понравились друг другу. При этом глава государства, хоть и произносит с некоторой запинкой слова «цифровая революция», явно чувствует душевное расположение к религиозным мракобесам. И здесь встает принципиальный вопрос: можно ли провести модернизацию, оседлать научно-технический прогресс, насаждая одновременно самые заскорузлые и убогие идеологические стереотипы. Путин очевидно понимает необходимость модернизации, без нее не удастся выдержать гонку вооружений с Западом, которая уже стала реальностью. Не зря же он сказал, что тот, кто создаст искусственный интеллект, будет править миром. Здесь у него есть надежда. Поставить научно-технический прогресс на службу тоталитарному государству в известном смысле удалось и Сталину, и Гитлеру, и теперь вот Ким Чен Ыну.

Однако тут же обнаруживаются сложности. Все вышеперечисленные режимы могли предложить ученому вполне внятную, пусть и человеконенавистническую, идеологию. При известном конформизме, свойственном большинству людей, эта идеология могла вдохновлять и очень талантливых ученых, вроде Курчатова и фон Брауна. Сегодня, ничего кроме самого примитивного варианта православия российская власть предложить не может. И это вряд ли вдохновит кого-нибудь. С другой стороны, тоталитарная власть в прошлом обеспечивала творцам не только вполне комфортабельные материальные условия, но и возможность известного свободомыслия. Лаврентий Берия, отвечавший за атомный проект, просто выкидывал доносы на ученых. Однако, я совершенно не уверен, что нынешней российской власти удастся создать «башню из слоновой кости» или попросту шарашку, которая обеспечит приток гениальных идей. Современная наука, насколько я понимаю, перестала быть уделом избранных. Блестящая идея может прийти в голову школьнику, студенту, младшему, прости Господи, научному сотруднику. И, став всеобщим достоянием, усилиями сотен, если не тысяч людей превращается в новую технологию. Что же прикажите теперь всем им организовывать тепличные условия, защищать от полицейского произвола, ограждать от соловьиного помета на ТВ, жадности чиновников. Если к этому сводятся задачи власти, то зачем Путину такая власть? Не за то боролись. И самодержец, выбирая между XXI и XVII веком, обречен выбрать XVII.

Александр Гольц, «Новое время»