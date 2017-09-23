Что будет с белорусским рублем на следующей неделе? 23.09.2017, 19:23

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Прогноз курса рубля от эксперта на следующую неделю.

Возможно снижение средневзвешенного курса доллара США на БВФБ примерно на 0,5% на фоне роста курса российского рубля. Но в понедельник, 25 сентября, возможно увеличение курса доллара на доли процента, пишет экономист Владимир Тарасов для belrynok.by.

Прогноз в отношении средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на прошедшей неделе не оправдался: мы рассчитывали на рост курса примерно на 1%, а он снизился на 0,1% — до 1,9366 BYN/USD 22 сентября. При этом после заседания ФРС 20 сентября курс доллара, как и ожидалось, укрепился, но за три последующие дня он полностью потерял свои завоевания.

Соответственно, средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе не снизился, как ожидалось, а вырос на 0,4% и составил 2,3198 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля в начале прошедшей неделе, как и ожидалось, упал, но затем вырос, и в целом по итогам недели уменьшился всего на 0,3% и составил 22 сентября 3,3604 BYN/100RUB.

Корзина валют из доллара, евро и российского рубля не подорожала на 0-0,5%, как ожидалась, а подешевела на 0,1%. Объем торгов иностранными валютами на БВФБ остался на высоком уровне и составил 348,6 млн. BYN против 352,1 млн. BYN за предыдущую неделю.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

К снижению, хотя и незначительному стоимости валютной корзины привели, по-видимому, налоговые платежи. Свою лепту внес и Нацбанк, который продолжал повышать ставки при размещении своих рублевых облигаций со сроком обращения, равным 7 дням. На состоявшемся 20 сентября аукционе было реализовано облигаций на 389,15 млн. BYN, тогда как спрос равнялся 396,27 млн. BYN. Это существенно ниже объема размещения на предыдущем аукционе, составившем 680,75 млн. BYN. Средневзвешенная ставка на аукционе 20 сентября составила 8,8898% против 8,8794% годовых на аукционе 13 сентября.

Национальный банк РБ на прошедшей неделе сообщил о снижении с 1 октября 2017 года норматива обязательной продажи валютной выручки субъектами хозяйствования – резидентами РБ до 10% с 20%.

Данное решение может привести к росту колебаний курсов валют на БВФБ, так как чревато сокращением объемов торгов на ней ввиду того, что на ней сделки совершаются, в основном, с валютой, которая продается в счет обязательной продажи. В частности, за январь-август 2017 года на БВФБ было реализовано валюты на 3,379 млрд. USD, из которых в рамках обязательной продажи – на 3,303 млрд. USD.

Чтобы роста колебаний курса не произошло, Нацбанку надо как-то привлечь продавцов валюты на биржу, иначе ему придется увеличить свое присутствие на бирже. До 1 октября еще есть время, и не исключено, что Нацбанк сообщит о каких-то новшествах.

Налоговые платежи и снижение избытка рублевых средств в белоруской банковской системе на текущей неделе будет способствовать сокращению стоимости валютной корзины. Эксперт ожидает снижения ее величины на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

Федеральная система США 20 сентября объявила о начале уменьшения своего баланса уже с октября текущего года. С октября баланс, составляющий в настоящее время 4,5 трлн. USD, будет сокращаться на 10 млрд. USD в месяц, причем каждые три месяца объем сокращения планируется увеличивать на 10 млрд. USD до достижения 50 млрд. USD в месяц.

В ФРС также сообщили, что в текущем году предполагается осуществить еще одно повышение ставки, а в 2018 году – три. Однако долгосрочный прогноз в отношении ставки ФРС снизил до 2,750% с 2,875%. На конец текущего года ожидается ставка 1,375%, сейчас она находится в диапазоне 1-1,25%.

Что касается инфляции, то в ФРС ожидают, что она временно вырастет после ураганов, в краткосрочной перспективе останется немного ниже 2%, однако стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Кроме того, глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что не понимает, почему темпы инфляции остаются низкими.

Таким образом, действия ФРС оказались довольно противоречивыми. С одной стороны, она подтвердила твердость своих намерений продолжить ужесточение денежной политики, несмотря на непонятную ситуацию с инфляцией, но с другой, понизила ожидаемый уровень процентных ставок в долгосрочном периоде.

Как бы то ни было, объявления о начале сокращения баланса ФРС оказалось недостаточно, для того, чтобы переломить тенденцию роста курса евро против доллара на рынке форекс.

На текущей неделе доллар может получить поддержку в результате долгожданного объявления подробностей налоговой реформы в США. Глава американского казначейства Стивен Мнучин 14 сентября обещал сделать это не позже понедельника, 25 сентября. Если это произойдет, то курс евро снова может резко снизиться. Правда, не исключено, что к концу недели он снова поднимается. Такая реакция рынка, возможно, вызывается тем, что пока в США идет только разговоры о будущих планах, но нет никаких существенных действий.

Поэтому эксперт будет ожидать на текущей неделе примерного повторения событий прошедшей недели. Если курс доллара против евро и вырастет, то на доли процента, то есть прирост будет близок к нулю.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Курс российского рубля по отношению к доллару США на прошедшей неделе снизился, несмотря на то, что цены на нефть на мировом рынке достигали максимального уровня за 4 месяца, в частности, вследствие усиления напряженности между США и Ираном. Дональд Трамп грозит выйти из соглашения по ядерному оружию с этой страной, что может привести к падению экспорта иранской нефти и возобновлению санкций США против Ирана.

Данные по рынку нефти остаются противоречивыми. По данным Управлением по энергетической информации США, запасы нефти в стране за неделю, закончившуюся 15 сентября, увеличились на 4,6 млн. баррелей, но объем внутренней добычи нефти вырос на 157 тыс. баррелей в день. А число действующих скважин в США снова сократилось.

На текущей неделе в России ожидается пик налоговых платежей, в связи с чем можно ожидать роста спроса на российский рубль и укрепления его курса по отношению к доллару на величину порядка 0,5%. Поддержку рублю окажут, по-видимому, и высокие цены на нефть. В связи с последним обстоятельством эксперты Danske Bank снизили прогноз в отношении курса доллара на Московской бирже. Через месяц они ожидают его снижения до 57 RUB/USD (в предыдущем прогнозе ожидался курс в 60 RUB/USD).

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Прогнозируемая динамика курсов валют может привести к снижению средневзвешенного курса доллара США на БВФБ на текущей неделе на величину около 0,5% на фоне роста курса российского рубля на доли процента.

Прогноз на понедельник, 25 сентября

На Московской бирже курс доллара США во второй половине пятницы, 22 сентября, почти не изменился и составил на конец дня 57,5050 RUB/USD.

На рынке форекс во второй половине торгового дня 22 сентября опустился примерно на 0,4% до 1,195 USD/EUR.

Это позволяет ожидать небольшого роста курса доллара на БВФБ (на доли процента) при одновременном снижении курса евро.