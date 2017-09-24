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Блогер развенчал миф о «качественном советском образовании»

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  • 24.09.2017, 13:34
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Хотя до него это уже сделали Чумак с Кашпировским.

«А вот интересный вопрос для всех любителей СССР, кто верит в какое-то «особенно хорошее качество» советского образования (часто называя его «лучшим в мире») — почему в последние годы существования Союза люди начали массово заряжать банки с водой у телевизора? Я сам хорошо помню те времена — банки на зарядку ставили не только всякие темные бабушки, вчера выехавшие из глухой деревни, но и люди с тем самым советским «высшим образованием», это не шутка.

Заглавный снимок в посте сделал фотограф Марк Штейнбок в 1990 году, фото называется «Публика на выступлении Аллана Чумака» (того самого, что через телеэкран заряжал банки, а также всякие кремы, мази и т.д.). Вот что пишет про этот кадр сам Марк, попавший на одно из «живых» выступлений Чумака:

«Фотографировать было очень легко. Пришел, встал около сцены. Лица были очень выразительные. Меня поразили пожилые женщины с полными сумками банок, наполненных водопроводной водой. Чумак, по их мнению, превращал эту воду в целебную, излечивающую от всех болезней», - пишет популярный блогер Максим Мирович.

Итак, в последнем посте Максима Мировича — краткая история «зарядки банок с водой» в СССР, а также развенчание мифа о «качественном советском образовании».

Для начала немного об истории вопроса. В 1989 году на советском телевидении начали транслировать те самые «сеансы Аллана Чумака» — они представляли собой выступление такого интеллигентного дядечки в очках, который сперва рассказывал, «что именно мы сегодня будем лечить», а затем в течение нескольких минут делал пассы руками, проводя «сеанс». Вот как-то так это выглядело по телевизору.

Примерно на втором или на третьем сеансе Аллан Чумак предложил поставить к экрану банки с водой, а также положить поближе к экрану всякие кремы, мази и т.д. — после сеанса они якобы должны были стать «заряженными» и исцелять от многих болезней. Никто из фанатов Чумака не пытался вникнуть в вопрос, какой физический или химический процесс подразумевает с собой «зарядка», как именно эта самая «зарядка» должна произойти через кинескоп обычного телевизора, откуда «зарядка» узнает, что зарядить нужно именно банку с водой, а не скажем стол под ней — над этими вопросами мало кто задумывался, люди реально верили, что вода станет «заряженной».

Выступления Чумака стали весьма запоминающимся событием в позднесоветской истории и даже попали на одну из картин «типично советской жизни», что были нарисованы уехавшей из СССР художницей.

После серии «телесеансов» Аллан Чумак поехал с гастролями по городам и весям необъятной страны, выступая как в больших концертных залах (первое фото в посте), так и во всяких учреждениях, осуществляя «целительные сеансы» для трудовых коллективов. После выступления можно было приобрести фотоснимки или плакаты с Чумаком, которые нужно было прикладывать к больным местам «для исцеления».

Посмотрите на фотоснимок ниже — на нем запечатлены явно не какие-то малограмотные бабки и дедки, а вполне себе образованные советские граждане, интеллигенция. Многие из этих людей тоже верили в «зарядку банок с водой через телевизор».

Примерно в те же времена, что и выступления Чумака, по ТВ появились сеансы Анатолия Кашпировского, которые чем-то напоминали выступления Чумака. Впрочем, Анатолий не обещал зарядить банки с водой, а просто проводил «общеоздоровительные сеансы». Чумак и Кашпировский были по сути конкурентами и враждовали между собой — Кашпировский называл Чумака «шарлатаном, а никаким не экстрасенсом», а Чумак называл Кашпировского «гипнотизером, а не целителем».

И вот тут возникает очень интересный вопрос — а куда, собственно, делось то самое хваленое советское образование, если люди верили в зарядку банок с водой через телевизор и исцеление с помощью приложенной к жопе фотографии?

Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост — советское образование не учило независимо мыслить, не учило находить аналогии и причинно-следственные связи, не учило делать независимые выводы. Происходило это по одной простой причине — по-настоящему образованный человек рано или поздно поставил бы под сомнение легитимность всего советского строя, так как имел бы возможность сравнивать и делать свои выводы, что было совсем не нужно советской власти.

По сути, в ВУЗах людей обучали простым утилитарным навыкам, что позволяли выполнять производственные операции различной степени сложности, но не учили мыслить. И все эти косяки советской образовательной системы сразу же всплыли, как только советский человек столкнулся с чем-то, что не соответствовало советской действительности, начав «заряжать банки с водой» — потому что считать логарифмы в ВУЗе научили, а общекультурный уровень, кругозор и мышление оставались совковыми.


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