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Эксперт: В ближайшее время ожидайте рост евро к рублю

  • 25.09.2017, 16:52
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Как поведет себя белорусский рубль на этой неделе.

Прошедшее на минувшей неделе заседание Федеральной резервной системы США практически никак не отразилось на валютном рынке, пишет сайт myfin.by.

– На заседании ФРС подтвердила свои намерения начать с октября программу сокращения баланса, – поясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). – После кризиса США проводили масштабную эмиссию, чтобы разогнать экономику. Эмитировали много денег, а сейчас собираются сокращать денежную массу.

Теоретически, на этом фоне доллар должен расти. Но с 2008 года в США эмитировали 4,5 трлн долларов, а изымать сейчас будут по 10 млрд в месяц.

– По моим подсчетам, чтобы изъять все «лишнее», такими темпами нужно почти 40 лет. То есть, 10 млрд в месяц – это капля в море. Кроме того, о сокращении баланса ФРС сообщила еще в июне, и этот фактор уже был учтен в цене доллара. Поэтому большого эффекта от этого пока ждать не стоит. Сразу после заседания доллар немного укрепился, потом так же быстро откатился, – продолжает эксперт.

Что касается евро и доллара, то уже достаточно долго соотношение этих валют держится около отметки 1,2. Чтобы изменить эту пропорцию, должно произойти что-то новое и важное. Например, чтобы Европейский центробанк заявил о конкретных шагах к ужесточению монетарной политики или чтобы появились весомые политические новости.

– В отсутствие значимых новостей, на следующей неделе доллар и евро будут колебаться у нынешних отметок, изменения их курсов, скорее всего,  пройдут для обывателей незаметно, – считает Кулакова.

У российского рубля пока все хорошо, так как ему хорошую поддержку оказывает подорожавшая на фоне ураганов в США нефть: сейчас ее стоимость около 56 долларов за баррель.

На прошлой неделе были валютные новости и на внутреннем рынке. Нацбанк снизил норматив обязательной продажи валютной выручки для экспортеров – с 20% до 10%.

– В теории, это может привести к сокращению предложения валюты и изменению баланса между спросом и предложением. Но я полагаю, что это никак не отразится на курсах валют, поскольку сейчас у нас большой профицит иностранной валюты, который формируется за счет населения, – считает эксперт.

Кроме того, это не означает, что юрлица резко станут продавать в два раза меньше валюты –  им все равно нужно платить зарплаты, налоги в белорусских рублях.

– Резюмируя, хочу отметить, что на нынешней неделе не стоит ожидать серьезных колебаний курсов валют. Но в среднесрочной перспективе я ожидаю роста евро, в том числе и на белорусском рынке, а для российского рубля сохраняются политические риски, связанные с санкциями, поэтому он может ослабнуть, – констатировала Кулакова.


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