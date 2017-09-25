Христианский писатель из Беларуси получил престижную европейскую премию 25.09.2017, 23:14

Алексей Шеин

Фото: gcshelp.org

Алексей Шеин получил международную премию Европейского общества научной фантастики.

Алексей Шеин, автор романа «Семь камней», написанного в жанре фэнтези, получил международную премию Европейского общества научной фантастики (European Science Fiction Society) за лучший литературный дебют, сообщает invictory.com.

Премия ежегодно вручается представителями ESFS на Eurocon – европейском конгрессе научной фантастики. В этом году конгресс проходил в немецком Дортмунде.

«Неожиданно, конечно, и приятно, потому что ни о каком номинировании я не знал, – рассказал Алексей Шеин в своем аккаунте в «Фейсбуке». – Полез в Интернет смотреть, кто и в каких номинациях получал «Евроконы» в разные года. Оказалось, что это были в том числе и Стругацкие, и Айтматов, и Карен Шахназаров, и Станислав Лем. А на звание лучшего автора в этом году претендовали, например, Корнелия Функ с ее «Чернильным сердцем» и Виктор Пелевин».

Книга «Семь камней» («Сем камянеў») вышла в Минске в 2015 году и получила многочисленные положительные отзывы критики. Роман стал бестселлером, вошел в шорт-лист национальной премии «Книга года-2016», стал финалистом «Премии Цетки» за лучшее произведение для детей и подростков.

Летом 2017 года в Чехии вышел перевод «Семи камней» на чешский язык.

Алексей Шеин – белорусский писатель, литературный редактор и журналист, член минской евангельской церкви «Иоанн Предтеча». Победитель конкурса нон-фикшн литературы «Экслибрис», членом международного жюри которого являлась Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе, 2015).

В 2017-м получил премию «Пятерка лучших белорусских авторов», в этом же году его роман вошел в список «500 лучших белорусских книг за 500 лет белорусского книгопечатания». Алексей является основателем бесплатных курсов белорусского языка «Моваведа», ставших известными благодаря удачной вирусной рекламе «Шэрлак і мова».

Алексей Шеин является консультантом по написанию и редактированию художественной и нон-фикшн литературы.

«К сожалению, на книжных полках наших магазинов очень мало книг, написанных христианами. В церквях есть много талантливых людей, но по разным причинам они не могут или не знают, как реализовать свой талант, – отмечает Алексей. – Я и сам с этим сталкивался. Поэтому могу проконсультировать тех, кто давно мечтает написать и издать свою книгу или довести свой текст до конца».