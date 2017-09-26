закрыть
26 сентября 2017, вторник, 14:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Полет валькирий

2
  • Ольга Маховская, «Радио Свобода»
  • 26.09.2017, 11:43
  • 2,718
Наталья Поклонская

Апеллировать к авторитетам прошлого стало крапленой картой в шулерской политической игре.

Наталья Поклонская – валькирия. Валькирия переводится как "переносящая мертвых". Согласно скандинавскому эпосу, валькирии переносят тела мертвых воинов в места оживления. Там они ублажают павших, откармливают их, возрождают, чтобы снова отправить на войну. Нашествие валькирий обозначает триумф мертвых над живыми, возвращение их в наши ряды. Языческий рукокрылый, как летучая мышь, персонаж, рассекает и тревожит тишину наших мрачных дней и ночей…

Постсоветскому гражданину знаком мировой шлягер "Полет валькирий" Рихарда Вагнера, которого долго у нас считали музыкальным Геббельсом при Гитлере, хотя тот жил и творил еще в XIX веке. Музыка оказалась слишком запоминающейся, чтобы ее презреть до забвения. "Полет Валькирий" звучит грандиозно и устрашающе, но то – грандиозный провал, как писал Петр Вайль ("Гений места") о творчестве Вагнера в целом: оно состоит из громоздких и безжизненных конструкций, годных разве что для барабанного масскульта.

Пляски валькирий – полет духов войны в женском обличье, писал Карл Густав Юнг накануне Второй мировой войны. "Дикая, иррациональная буря разразилась в Германии, а мы все надеялись, что это обычные перемены погоды", – пишет Юнг о триумфе язычества в далекой от нас стране. Война, телесная схватка, сближает, сливает в один монумент. Юнг упоминал и атеистическую тогда Россию, в которой язычество процветает под видом инноваций и модернизаций. Язычество вообще обезьянничает, мимикрирует, рядится, как на масленицу, на любой фасон. Сегодня – и на православный.

Глумление над православием проходит незамеченным. Крестный ход возглавляет комик Сергей Мигицко, а во время гражданской акции "Бессмертный полк", как во время крестного хода, Поклонская несет портрет Николая II. Серьезность мероприятия блокирует чувство юмора и здравый смысл у присутствующих. Слабая улыбка потянула бы на статью об "оскорблении чувств верующих", страх и ненависть заведомо все гиперболизируют. Враг страшней в сто раз, чем он есть на самом деле, а самый страшный – тот, которого и вовсе нет. Поэтому так медленно и слабо приходит осознание того, что мы охотно творим по наитию.

Валькирия опасна – кого она выцепит среди мертвых, тот обречен на муки, постоянное возвращение с неба на землю, и наоборот. Христиане отмежевывались от этой языческой мифологии, считали такую практику оживления прообразом ада, поскольку у вернувшихся к жизни воинов отрастали конечности, но только для того, чтобы они снова погибли в страшных муках на поле боя.

Походы с портретами мертвых вместо поминок на кладбище опасны уже поэтому, что мы разбудили, растревожили-таки мертвых и теперь вынуждены разговаривать с ними, как Гамлет с призраком своего отца. Валькирии не разговаривают, они действуют по велению своего бога-отца, и в этом их преимущество перед сомневающимся королевским сыном. Гамлет – для интеллигенции, валькирии – для народа.

Мертвые непобедимы. Табу на их критику признают справа и слева. Апеллировать к авторитетам мертвых – это крапленая карта в шулерской политической игре. Путин тоже проводил спиритические сеансы со Сталиным (военные кампании), Хрущевым (реновация, Крым), Брежневым (Олимпиада, полеты если не в космос, то куда-нибудь, на чем-нибудь, хоть на дельтаплане). Но если свидетели из тех времен еще живы, то никто не помнит императорских времен. Оспариваемые в военных баталиях окраины империй, включая Крым, навеки поражены имперскими комплексами, во всяком случае это хоть как-то объясняет, почему блондинка из дальнего предела помнит и чтит российского императора. Она как бы говорит: "Мы всегда, еще с тех времен, преданы Вам, Ваше высокопревосходительство!" Первым в путинские времена откровенно оживил Николая II все-таки режиссер Михалков, а не Учитель, но не потому что сам в костюме государя-императора Александра III фрондировал на белом коне на плацу в своем "Сибирском цирюльнике", а потому что с настоящей трибуны обратился к Путину именно так: "Ваше высокопревосходительство!". И с телеэкрана запустил брожение слабых умов и сильных инстинктов. Поклонская – его Эхо.

Патриотизм, который недавно связывался с территориями (где родился, там и пригодился), становится экзаменом на преданность мертвым.

Подъем валькирий из глубин коллективного бессознательного обозначает победу мрака над светом, сумеречный синдром. Помните, как в детстве (языческом, между прочим, периоде жизни) пугали, что перестанешь видеть с приходом сумерек, если съешь цветок под названием куриная слепота? Энергия ненависти, зависти и мести, под покровительством злого и неумолимого взрослого, делает девочек бесстрашными валькириями, агрессивными мстительницами.

Дети начинают примерять и вживаться в архетипические фигуры, черпают в них силы и уверенность, когда уже точно знают – родители их никогда не полюбят, да и нет никакой любви. Самые сильные чувства родятся в схватке, конфликте, борении и горе. Компенсация детской обиды, отложенная месть родителям за разочарования приводит к фантазированию на тему своего происхождения. Если бы я родился-де не у этих папы с мамой, а у других, в семье скрипача или поп-звезды, если бы эти глупые аисты сбились с пути и принесли меня на золотое крыльцо, а на золотом крыльце сидели бы царь, царевич, король, королевич, а не сапожник, портной…

Их особо раздражают другие девочки, которых не просто любят, а незаслуженно, как они считают, обожают потерявшие голову взрослые. Зависть сужает сознание и замораживает чувства. Поклонская ведь не за Николая II, она скорее против Кшесинской борется, несчастная.

Ряд воинствующих дев может быть воссоздан, возможно, к нему принадлежит и Жанна Д'Арк, и амазонки, а из недавних летчица Надежда Савченко. Сюда можно со снисходительностью к возрасту отнести и другую прокуроршу, Ирину Яровую. Ослепленные валькирии как летучие мыши, потерявшие способность воспринимать эхо, теряются, мечутся – и в итоге бьются в панике о головы и тянут в преисподнюю своих же хозяев, как Савченко объявила себя не последовательницей, а соперницей Порошенко. Ошалевшая от кровавой миссии дочь обязательно попробует поразить и обрекшего ее на муки отца, чтобы остановиться и получить передышку.

Такие девочки проходят через внутренний отказ от родителей, а с ними и от психологической близости как таковой, что делает фатально невозможным любые личные (продолжительные, доверительные, эмоционально-теплые) отношения. Вся эта гамма чувств никак не ассоциируется с Поклонской. Внутреннее сиротство делает ее и потенциально бездетной. Возможно, монастырь был бы лучшим и для нее, и для нас уделом, но языческие персонажи неугомонны, они не меняют свою сущность, не справляются с нею, троллят окружающих, уже сами не помня зачем, получая свою дозу бесхитростных удовольствий, подтверждения если не значимости, то существования. В отличие от христианских героев, языческие уверены, что свою жизнь можно продлить, отняв другую, напившись чужой крови, как водицы.

Ольга Маховская, «Радио Свобода»


Мнение

Это приятное слово БОД
Это приятное слово БОД Леонид Злотников
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников


Интервью

Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Борис Вишневский: В политике Кремля трудно что-то предсказывать
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается