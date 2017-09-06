Часть Минска и пригородов остались без света и воды

Часть Минска и пригородов остались без света и воды10
- 6.09.2017, 12:14
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Произошло неожиданное отключение оборудования на ТЭЦ-4.
Минчане жалуются, что в городе повсеместно пропадают электричество и водоснабжение. На данный момент сообщения поступают из разных частей столицы: без воды и электричества остались здания в Сухарево, Каменной Горке, свет пропадает на Немиге и по проспекту Дзержинского. Сигналы поступают и из Прилук, Фаниполя, Дзержинска, Заславля, Ратомки. Очевидцы предполагают, что причиной могло стать происшествие на ТЭЦ-4, так как туда направились машины МЧС, сообщает onliner.by.
Тревогу поддерживают и пользователи соцсетей: «ТЭЦ шумит нещадно». Также из-за сбоя электричества возникли проблемы с движением поездов метро. «Октябрьская» ушла на резервный ввод или плановое?» — волнуются очевидцы.
В «Минскэнерго» сообщили:
— Сегодня в 10:49 на Минской ТЭЦ-4 произошло отключение оборудования, в связи с чем нарушено электроснабжение ряда потребителей города Минска и Минской области.
В настоящее время причины нарушения работы оборудования выясняются, принимаются все меры по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки, с соблюдением необходимых мер по безопасному производству работ.
Пояснение от Минского городского управления МЧС:
На ТЭЦ-4 произошел разрыв трансформатора напряжения системы шин на ОРУ 110кВ без последующего горения.Прич. уст. Подробности позже pic.twitter.com/upBSsKvpEy— 112.by МЧС Минска (@112by_minsk) 6 сентября 2017 г.
В 115.бел объяснили отключение водоснабжения в некоторых районах:
«Минскэнерго» будет сообщать о ходе восстановления электроснабжения и приносит извинения за временные неудобства.
По причине аварии на ТЭЦ-4 возможны перебои с подачей водоснабжения, так как произошла остановка насосов на ЦТП и ПНС.— 115 Минск (@115bel) 6 сентября 2017 г.