Лявон Вольский снял видео в квартире Владимира Короткевича 7.09.2017, 22:20

Известный белорусский музыкант представил акустическое видео на песню «Калі ідуць на абардаж».

Лявон Вольский выложил в сеть акустическое видео песни «Калі ідуць на абардаж» на слова Владимира Короткевича, снятое в квартире писателя, передает «Радыё Рацыя».

Песня прозвучит 21 сентября на большом сольном концерте в Prime Hall.

Съемки прошли в квартире писателя на Карла Маркса 36, где Владимир Семенович Короткевич жил с 1973 года. Отсюда и отправился в свой последний путь 25 июля 1984 года.

В квартире жила сестра Короткевича, сейчас живет его племянница - Елена, вместе с супругом.

В кабинете почти ничего не изменилось со дня смерти Короткевича. Почти все осталось на своих местах. Кровать, глиняная «Погоня» над кроватью. Книжные полки с множеством самых разных книг. На своем месте стоит стол, за которым писался «Черный замок Ольшанский».