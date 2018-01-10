«За ней следили с Комаровского рынка»: в Минске убили пенсионерку 11 10.01.2018, 8:59

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Некоторые соседи погибшей женщины теперь предпочитают не выходить из квартир.

О том, что в доме №95 по улице Куйбышева убили пожилую женщину, знают жители всех близлежащих домов.

- Приходили милиционеры, показывали фоторобот преступника, но нас в тот вечер, когда все произошло, не было дома, ничего не видели, - рассказывают молодые люди из дома № 97. Преступник пока на свободе - его продолжают искать, пишет kp.by.

Криков женщины соседи не слышали

Нападение произошло 29 декабря с 17 до 18 часов: женщина возвращалась домой и поднималась по лестнице, когда на нее с ножом напал неизвестный мужчина. По информации СК, мужчина нанес ей не меньше 5 ударов ножом в жизненно важные органы. От смертельных ранений пенсионерка погибла. Соседи, с которыми нам удалось поговорить, не слышали криков или звука потасовки, но видели кровавые подтеки, которые остались на месте преступления.

- Около семи вечера я шла вечером выгуливать собаку, и увидела кровь. Почему-то подумала, что перед праздниками кто-то напился, разбил нос. А потом дочка пришла, рассказала, что соседку убили. Тогда я была просто в шоке, - останавливается поговорить женщина с небольшой собачкой на поводке. – Это была порядочная женщина, интеллигентная, невысокого роста. Она пенсионерка, преподавала то ли физику, то ли химию. Ее убили из-за денег, наверное, украли сумку. Кто-то говорит, что мужчина ее преследовал от Комаровки (от рынка до этого дома – примерно 15 минут ходьбы. – Ред.), а убил на лестничной площадке.

Собеседница говорит, что после происшествия ей стало страшно по вечерам возвращаться домой, заходить в подъезд – ведь преступник все еще разгуливает на свободе.

- Я вперед запускаю своего пса, а потом уже иду сама. Отпечаток на душе остался, и когда он пройдет, еще не известно. Наверное, когда найдут этого человека, - вздыхает женщина и уходит выгуливать собаку.

«Теперь дверь в квартиру никому не открываю – боюсь»

Погибшая жила на втором этаже. Стучимся в железную дверь тамбура, за которой находятся две квартиры – в ответ молчание.

- Соседка, наверное, на работе, - выходит из квартиры напротив женщина с пакетом мусора в руках. Рассказывает, что с убитой они не общались, но виделись часто. И что страшная картина у нее до сих пор стоит перед глазами.

- На лестничной площадке, на лестнице – все, вплоть до двери квартиры было в крови. Это жутко. Я теперь дверь никому не открываю. Боюсь, вы что, боюсь, боюсь я, - повторяет женщина.

Соседи недоумевают: кому понадобилось убивать пенсионерку? Она жила скромно, и вряд ли носила с собой большую сумму денег.

- Я видел эту женщину в подъезде – ей 75 лет, блондинка. Когда все случилось, милиции было полно, оцепили территорию, - спускается с 8-го этажа мужчина в спецовке. - Я здесь живу с 1973 года – такого в этом доме еще не случалось. Я вот одного не понимаю: что с пенсионера можно взять? Говорят, что этот мужчина подсмотрел у нее в магазине, что есть деньги. Но стоит ли за это убивать? Пусть даже у нее пенсия 300 рублей, но не будет же она ее всю с собой носить.

Преступнику удалось скрыться, его еще не нашли, но на месте преступления он оставил кожаные ножны – следствие разыскивает человека, который сделал ножны или пользовался ими.

Разыскиваемому мужчине, который подозревается в убийстве, на вид 20-30 лет, рост около 175 см, лицо худое, худощавое телосложение. У него темно-русые волосы, короткая стрижка, возможно в одном из ушей сережка из металла серебристого цвета.

Был одет в матерчатую черную куртку с капюшоном длиной немного выше середины бедра, темные штаны с продольными узкими вставками белого цвета, спортивную обувь темного цвета, возможно, зелено-красного или бордового.

Возбуждено уголовное дело по п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 139 УК (Убийство престарелого лица из корыстных побуждений). Возможное наказание - от 8 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.