Лидер группы «Троiца» едет колядовать в Бобруйск 12.01.2018, 15:37

Иван Кирчук выступит перед посетителями «Мова нанова» со специальной рождественской программой.

Гостей популярных курсов белорусского языка «Мова нанова» 12 января ожидает пение и истории про колядки, а также традиционные персонажи зимних праздников - Коза, Медведь и другие, пишет babruysk.by.

- Иван Кирчук приезжает к нам уже во второй раз. В прошлом году он представил в Бобруйске программу «Дарожкі мае», а на этот раз готовит настоящее рождественское шоу. После прошлогоднего выступления наши студенты сами выразили желание организовать этнодискотеку, мы это учли, - рассказывает ведущая курсов Алеся Латинская.

После выступления лидера «Троiцы» организаторы запланировали устроить этнодискотеку с традиционными белорусскими танцами.

Посетителей ждут по адресу: ул. Чонгарская, 54 (креативное пространство «1387»), начало в 18.00.