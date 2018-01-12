Михаил Жемчужный на месяц помещен в ПКТ 12.01.2018, 17:28

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Несколько месяцев политзаключенный не мог писать письма.

Политзаключенный Михаил Жемчужный, переписка с которым отсутствовала несколько месяцев, наконец получил возможность писать письма своим коллегам, друзьям, соратникам и правозащитникам, сообщает ПЦ «Весна».

Из письма, которое получила правозащитница Татьяна Ревяко, стало известно, что Михаил Жемчужный с 6 января размещен на один месяц в помещение камерного типа (ПКТ).

Он отмечает:

"С 3 августа нахожусь в изоляции. 100 суток в ШИЗО дались нелегко".

Из письма политзаключенного неясно, является ли нынешнее помещение его в ПКТ обеспечением его личной безопасности, которой он добивался от администрации колонии, или это снова оформлено как очередное взыскание.

Михаил Жемчужный ждал перевода в ПКТ хотя бы потому, что условия содержания в нем предусматривают возможность получать корреспонденцию и пользоваться письменными принадлежностями для написания писем.

"В отряде лежит кипа газет и писем. Обещали завтра отдать", - отмечает в своем письме политзаключенный.

Он сообщает, что в ближайшее время ответит на письма, которые ждали его все это время изоляции, а также благодарит всех за поддержку и поздравляет со всеми праздниками, с которыми у него не было возможности поздравить своих друзей.

Свою нынешнюю ситуацию он очерчивает короткой фразой:

"Сейчас положение стабилизировалось. Ситуация стала контролируемой и предсказуемой".

Кроме того, правозащитникам стало известно, что на 10 часов утра 17 января в Могилевском областном суде назначено судебное разбирательство по кассационной жалобе Михаила Жемчужного на решение суда Горецкого района, который отказал ему в удовлетворении жалобы на самое первое вынесено администрацией взыскание.

Также Михаил Жемчужный подал в суд Горецкого района жалобу на три взыскания в виде водворения в ШИЗО, вынесенные ему 9, 16 и 28 августа 2017 года, оснований для отмены которых не нашло Управление Департамента исполнения наказаний по Могилевской области.