Дмитрий Дрозд: В свободной Беларуси Ларисе Гениюш будут стоять памятники 2 12.01.2018, 17:59

Дмитрий Дрозд

Белорусским героям нужна не реабилитация, а признание их правоты.

«Вопрос реабилитации жертв советских репрессий довольно сложный и многоплановый. Нужно понимать, что реабилитацию начинало советское государство по советским законам. А если человек был принципиальным антисоветчиком? Если он вообще не признавал эту власть? Вот хотел бы он, чтоб по советским законам его реабилитировали? Или чтоб его реабилитировало современное антибелорусское, лукашенковское государство?», - пишет в «Фейсбуке» историк, архивист и активист «Европейской Беларуси» Дмитрий Дрозд.

«Это сложный вопрос - потому что, как мне кажется, та же Лариса Гениюш не хотела бы реабилитации ни советской, ни нынешней властью. Она потеряла все - близких, свободу, но всё это она вынесла ради Беларуси. И когда у нас будет белорусская Беларусь - ее именем будут названы улицы и ей будут стоять памятники. Это и будет не реабилитация - а доказательство - наоборот - доказательство того, что она была права в своих убеждениях», - написал Дмитрий Дрозд.