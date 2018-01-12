Задержаны руководители минской строительной фирмы 8 12.01.2018, 19:21

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Руководителей задержали за двойные продажи квартир.

На сайте ГУВД появилась информация: 9 января в отношении должностных лиц минской строительной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Tut.by выяснил: задержано руководство ОДО «Копинстрой» ​​​​​​, компании-подрядчика, которая строила ЖК «Изумрудный» на Быховской.

С компанией-подрядчиком застройщик рассчитался квартирами. ОДО «Копинстрой» их продало, как выясняется, не по одному разу.

Задержаны директор и заместитель, 50-летний и 38-летний жители Минска. По данным милиции, они, «злоупотребляя служебными полномочиями, заведомо зная о неисполнении возглавляемым обществом возложенных обязательств, заключили договоры купли-продажи квартир в новостройке с физическими лицами, расположенной на территории Октябрьского района столицы. Таким образом, злоумышленники завладели денежными средствами на общую сумму более 1,3 миллиарда неденоминированных рублей».

Одна из пострадавших, Анна, купившая квартиру у «Копинстроя» по «договору о намерении купли-продажи объекта недвижимости с задатком и рассрочкой исполнения обязательств» и платившая через банк, уточняет:

— Насколько я понимаю, сейчас потерпевшими считают тех, кто платил за квартиры наличными. Таких, по моим сведениям, двое. Но есть еще несколько человек с такими же договорами, как у меня. Надеюсь, нас признают потерпевшими. И сумма ущерба будет гораздо более значительная.

«Гражданам, пострадавшим от противоправных действий подозреваемых, необходимо обратиться в Октябрьское РУВД г. Минска», — уточняет сайт ГУВД.