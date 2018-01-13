ЦРУ выяснило, что за атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные 4 13.01.2018, 10:38

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Целью атаки был подрыв финансовой системы государства.

Центральное разведывательное управление США в своем отчете заявляет, что военные хакеры РФ в 2017 году осуществили кибератаку против Украины в попытке подорвать финансовую систему государства на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Об этом пишет The Washigton Post.

Издание со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает: в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус NotPetya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ), передает «Новое время».

В ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Мощная хакерская атака началась с Украины, а затем произошла и в 64 других странах. Эксперты назвали виновником заражения ПК программу M.E. Doc, используемую в бухгалтерии.

При этом, по данным разработчиков словацкого антивируса ESET, более 75% атак вируса Petya.A пришлись на Украину.

В СБУ заявили, что целью масштабной хакерской атаки была дестабилизация ситуации в Украине.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил о наличии данных, подтверждающих причастность РФ к организации кибератак на инфраструктуру страны в конце июня.